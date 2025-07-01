Банановая империя Chiquita, свергавшая правительства, нанесла удар по Панаме
Компания Chiquita, история которой насчитывает более 150 лет, ушла из Панамы после забастовок работников. И это может обрушить экономику страны, которая зависела от экспорта фруктов по всему миру еще до того, как появилась на карте.
Chiquita и ее предшественник United Fruit Company сделали банан одним из самых популярных фруктов в мире. Но после забастовки фрукты на плантациях в Панаме гниют, а правительство терпит убытки, пишет NZZ.
В порту Альмиранте в Панаме сразу видно, какой самый важный экспортный продукт провинции Бокас-дель-Торо. Док, грузовые суда, краны, рефрижераторные контейнеры — все окрашено в цвета банановой компании Chiquita. Компании, которая начала промышленное массовое производство самого популярного в мире фрукта здесь в 19 веке.
Панама ежегодно экспортирует более 300 000 тонн бананов на сумму 148 миллионов долларов, 83 процента из них это продукция "Чикиты".
Но теперь все это под угрозой. В конце апреля учителя, строители и рабочие плантаций Chiquita вышли на забастовку в знак протеста против ухудшения пенсионных выплат. В ответ Chiquita уволила тысячи рабочих плантаций, закрыла свое производство в Чангиноле и покинула регион. Теперь под угрозой экономическое существование целой провинции, а то и страны.
Работники хотели, чтобы им оставили привилегии, которые ранее предоставлялись из-за рисков для здоровья, связанных с работой на плантациях. Но в итоге они просчитались. Убытки Chiquita составили 75 миллионов долларов всего за несколько недель, так что компания просто покинула Панаму.
Для Chiquita забастовка не представляет угрозы ее существованию, поскольку Панама — лишь одно из многих мест в Центральной Америке и Карибском бассейне, где она выращивает бананы. Другие находятся в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Мексике и Доминиканской Республике. Chiquita также закупает бананы в Эквадоре и Колумбии.
Но для Панамы закрытие объекта, построенного более 100 лет назад, стало бы поворотным моментом исторического масштаба.
Как Chiquita влияла на мировую политику
История Chiquita начинается в 1871 году в Коста-Рике. В то время американский инженер по имени Майнор Коппер Кит хотел построить железную дорогу через страну. Он посадил банановые деревья вдоль путей, чтобы обеспечить рабочих дешевой едой.
Железная дорога провалилась, но бананы сделали Кейта богатым. В 1899 году он объединил свою компанию с другим производителем бананов в Бостоне — новая компания получила название United Fruit Company, а в 1990 году ее переименовали в Chiquita. Бренд в Панаме появился до того, как сама страна – тогда она была частью Колумбии.
Возникла корпоративная империя, которая из-за своей огромной мощи вскоре получила прозвище "El Pulpo" — осьминог — в Центральной и Южной Америке. В 1928 году United Fruit Company призвала армию на помощь, когда рабочие плантаций в Колумбии вышли на улицы и потребовали улучшения условий труда. В ходе жестокого подавления протестов погибло от 1000 до 3000 демонстрантов.
В 1954 году банановый гигант убедил правительство США с помощью ЦРУ свергнуть президента Гватемалы, чтобы предотвратить земельную реформу. На Кубе компания участвовала во вторжении в залив Свиней в 1961 году, попытке военного переворота США против Кубы. В 1972 году корпорация помогла привести к власти диктатора в Гондурасе.
В 2001 году Chiquita почти обанкротилась, была реструктурирована и начала все заново с новыми кредиторами. В 2014 году две бразильские компании — производитель соков Cutrale и финансовый конгломерат Safra — купили банановую компанию. В 2008 году штаб-квартира Chiquita была перенесена в Швейцарию по налоговым причинам, где она и находится по сей день.
Теперь она может повлиять и на экономику Панамы, особенно когда потребует компенсации потребует от правительства возместить часть экономического ущерба, понесенного компанией Chiquita в результате забастовки. Инсайдеры полагают, что в Панаму компания больше не вернется, разве что будет закупать бананы, не связываясь с плантациями и профсоюзами.
Напомним, в этом году закрылась компания Hudson's Bay Company, которая когда-то мегаимперией. Она владела третью Канады и торговала мехами.
Также Фокус писал о том, что скоро может исчезнуть популярный сорт бананов Кавендиш. Ежегодно во всем мире люди съедают около 100 миллиардов бананов, при этом большинство из них относятся именно к этому сорту.