Банановая империя Chiquita, свергавшая правительства, нанесла удар по Панаме

Компания Chiquita, история которой насчитывает более 150 лет, ушла из Панамы после забастовок работников. И это может обрушить экономику страны, которая зависела от экспорта фруктов по всему миру еще до того, как появилась на карте.

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Chiquita и ее предшественник United Fruit Company сделали банан одним из самых популярных фруктов в мире. Но после забастовки фрукты на плантациях в Панаме гниют, а правительство терпит убытки, пишет NZZ.

Мегакорпорация Chiquita ушла из Панамы

В порту Альмиранте в Панаме сразу видно, какой самый важный экспортный продукт провинции Бокас-дель-Торо. Док, грузовые суда, краны, рефрижераторные контейнеры — все окрашено в цвета банановой компании Chiquita. Компании, которая начала промышленное массовое производство самого популярного в мире фрукта здесь в 19 веке.

Панама ежегодно экспортирует более 300 000 тонн бананов на сумму 148 миллионов долларов, 83 процента из них это продукция "Чикиты".

Но теперь все это под угрозой. В конце апреля учителя, строители и рабочие плантаций Chiquita вышли на забастовку в знак протеста против ухудшения пенсионных выплат. В ответ Chiquita уволила тысячи рабочих плантаций, закрыла свое производство в Чангиноле и покинула регион. Теперь под угрозой экономическое существование целой провинции, а то и страны.

Работники хотели, чтобы им оставили привилегии, которые ранее предоставлялись из-за рисков для здоровья, связанных с работой на плантациях. Но в итоге они просчитались. Убытки Chiquita составили 75 миллионов долларов всего за несколько недель, так что компания просто покинула Панаму.

Банановые плантации в Панаме Фото: Скриншот

Для Chiquita забастовка не представляет угрозы ее существованию, поскольку Панама — лишь одно из многих мест в Центральной Америке и Карибском бассейне, где она выращивает бананы. Другие находятся в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Мексике и Доминиканской Республике. Chiquita также закупает бананы в Эквадоре и Колумбии.

Плантации бананов в Панаме Фото: Скриншот

Но для Панамы закрытие объекта, построенного более 100 лет назад, стало бы поворотным моментом исторического масштаба.

Как Chiquita влияла на мировую политику

История Chiquita начинается в 1871 году в Коста-Рике. В то время американский инженер по имени Майнор Коппер Кит хотел построить железную дорогу через страну. Он посадил банановые деревья вдоль путей, чтобы обеспечить рабочих дешевой едой.

Старое фото с банановых плантаций United Fruit Company Фото: Ebay

Железная дорога провалилась, но бананы сделали Кейта богатым. В 1899 году он объединил свою компанию с другим производителем бананов в Бостоне — новая компания получила название United Fruit Company, а в 1990 году ее переименовали в Chiquita. Бренд в Панаме появился до того, как сама страна – тогда она была частью Колумбии.

Возникла корпоративная империя, которая из-за своей огромной мощи вскоре получила прозвище "El Pulpo" — осьминог — в Центральной и Южной Америке. В 1928 году United Fruit Company призвала армию на помощь, когда рабочие плантаций в Колумбии вышли на улицы и потребовали улучшения условий труда. В ходе жестокого подавления протестов погибло от 1000 до 3000 демонстрантов.

Реклама бананов от United Fruit Company Фото: Ebay

В 1954 году банановый гигант убедил правительство США с помощью ЦРУ свергнуть президента Гватемалы, чтобы предотвратить земельную реформу. На Кубе компания участвовала во вторжении в залив Свиней в 1961 году, попытке военного переворота США против Кубы. В 1972 году корпорация помогла привести к власти диктатора в Гондурасе.

В 2001 году Chiquita почти обанкротилась, была реструктурирована и начала все заново с новыми кредиторами. В 2014 году две бразильские компании — производитель соков Cutrale и финансовый конгломерат Safra — купили банановую компанию. В 2008 году штаб-квартира Chiquita была перенесена в Швейцарию по налоговым причинам, где она и находится по сей день.

Теперь она может повлиять и на экономику Панамы, особенно когда потребует компенсации потребует от правительства возместить часть экономического ущерба, понесенного компанией Chiquita в результате забастовки. Инсайдеры полагают, что в Панаму компания больше не вернется, разве что будет закупать бананы, не связываясь с плантациями и профсоюзами.

Напомним, в этом году закрылась компания Hudson's Bay Company, которая когда-то мегаимперией. Она владела третью Канады и торговала мехами.

Также Фокус писал о том, что скоро может исчезнуть популярный сорт бананов Кавендиш. Ежегодно во всем мире люди съедают около 100 миллиардов бананов, при этом большинство из них относятся именно к этому сорту.