Бананова імперія Chiquita, що скидала уряди, завдала удару по Панамі

Компанія Chiquita, історія якої налічує понад 150 років, пішла з Панами після страйків працівників. І це може зруйнувати економіку країни, яка залежала від експорту фруктів по всьому світу ще до того, як з'явилася на карті.

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Chiquita та її попередник United Fruit Company зробили банан одним із найпопулярніших фруктів у світі. Але після страйку фрукти на плантаціях у Панамі гниють, а уряд зазнає збитків, пише NZZ.

Мегакорпорація Chiquita пішла з Панами

У порту Альміранте в Панамі одразу видно, який найважливіший експортний продукт провінції Бокас-дель-Торо. Док, вантажні судна, крани, рефрижераторні контейнери — все пофарбовано в кольори бананової компанії Chiquita. Компанії, яка розпочала промислове масове виробництво найпопулярнішого у світі фрукта тут у 19 столітті.

Панама щорічно експортує понад 300 000 тонн бананів на суму 148 мільйонів доларів, 83 відсотки з них це продукція "Чікіти".

Але тепер усе це під загрозою. Наприкінці квітня вчителі, будівельники та робітники плантацій Chiquita вийшли на страйк на знак протесту проти погіршення пенсійних виплат. У відповідь Chiquita звільнила тисячі робітників плантацій, закрила своє виробництво в Чангінолі та покинула регіон. Тепер під загрозою економічне існування цілої провінції, а то й країни.

Працівники хотіли, щоб їм залишили привілеї, які раніше надавалися через ризики для здоров'я, пов'язані з роботою на плантаціях. Але в підсумку вони прорахувалися. Збитки Chiquita склали 75 мільйонів доларів лише за кілька тижнів, тож компанія просто покинула Панаму.

Бананові плантації в Панамі Фото: Скриншот

Для Chiquita страйк не становить загрози її існуванню, оскільки Панама — лише одне з багатьох місць у Центральній Америці та Карибському басейні, де вона вирощує банани. Інші знаходяться в Гватемалі, Гондурасі, Коста-Риці, Мексиці та Домініканській Республіці. Chiquita також закуповує банани в Еквадорі та Колумбії.

Плантації бананів у Панамі Фото: Скриншот

Але для Панами закриття об'єкта, побудованого понад 100 років тому, стало б поворотним моментом історичного масштабу.

Як Chiquita впливала на світову політику

Історія Chiquita починається 1871 року в Коста-Риці. У той час американський інженер на ім'я Майнор Коппер Кіт хотів побудувати залізницю через країну. Він посадив бананові дерева вздовж шляхів, щоб забезпечити робітників дешевою їжею.

Старе фото з бананових плантацій United Fruit Company Фото: Ebay

Залізниця провалилася, але банани зробили Кейта багатим. У 1899 році він об'єднав свою компанію з іншим виробником бананів у Бостоні — нова компанія отримала назву United Fruit Company, а 1990 року її перейменували на Chiquita. Бренд у Панамі з'явився до того, як сама країна — тоді вона була частиною Колумбії.

Виникла корпоративна імперія, яка через свою величезну міць незабаром отримала прізвисько "El Pulpo" — восьминіг — у Центральній і Південній Америці. У 1928 році United Fruit Company закликала армію на допомогу, коли робітники плантацій у Колумбії вийшли на вулиці і вимагали поліпшення умов праці. Під час жорстокого придушення протестів загинуло від 1000 до 3000 демонстрантів.

Реклама бананів від United Fruit Company Фото: Ebay

У 1954 році банановий гігант переконав уряд США за допомогою ЦРУ повалити президента Гватемали, щоб запобігти земельній реформі. На Кубі компанія брала участь у вторгненні в затоку Свиней 1961 року, спробі військового перевороту США проти Куби. У 1972 році корпорація допомогла привести до влади диктатора в Гондурасі.

У 2001 році Chiquita майже збанкрутувала, була реструктурована і почала все заново з новими кредиторами. У 2014 році дві бразильські компанії — виробник соків Cutrale і фінансовий конгломерат Safra — купили бананову компанію. У 2008 році штаб-квартиру Chiquita було перенесено до Швейцарії з податкових причин, де вона і перебуває донині.

Тепер вона може вплинути і на економіку Панами, особливо коли зажадає компенсації і зажадає від уряду відшкодувати частину економічного збитку, понесеного компанією Chiquita внаслідок страйку. Інсайдери вважають, що в Панаму компанія більше не повернеться, хіба що буде закуповувати банани, не пов'язуючись із плантаціями і профспілками.

Нагадаємо, цього року закрилася компанія Hudson's Bay Company, яка колись була мегаімперією. Вона володіла третиною Канади і торгувала хутром.

Також Фокус писав про те, що скоро може зникнути популярний сорт бананів Кавендіш. Щорічно в усьому світі люди з'їдають близько 100 мільярдів бананів, при цьому більшість з них належать саме до цього сорту.