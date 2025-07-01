В Японии придумали, что делать с заброшенными школами (фото)

Ежегодно в Японии закрывается 450 сельских школ. Это обусловлено тем, что все больше людей переезжают в города. Однако брошенные учебные заведения не обречены: им дарят вторую жизнь.

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Некоторые из таких школ, где больше не звучит детский смех и звонок, превращаются в уникальные гостиницы, куда с удовольствием едут туристы в поисках единения с природой, сообщает ВВС.

Гостиница Hare to Ke расположена в здании Deai, начальной школы в горах Миеси на Сикоку, самом маленьком из четырех главных островов Японии, в лучшие времена принимала более 500 учеников, однако с 1945 года количество учеников сократилось до пяти, а в 2005-м она опустела.

После восьми лет простоя школа была официально закрыта в 2013 году. Таким образом она стала одной из 28 школ Миеси, которые больше не использовались, и власти начали думать, что делать с пустыми зданиями.

Одна из школ Миеси превратилась в комфортный отель с видом на горы

Новую жизнь им дала инициатива токийского дизайнера Шуко Уэмото. Она впервые посетила Миеси в 2014 году со своим двухлетним сыном и была поражена тихой красотой этого места. "Вода и воздух здесь совершенно другие. Когда мы остановились здесь в первый раз, симптомы астмы у моего сына просто исчезли. Этот момент действительно остался со мной. Я помню, как подумала: если бы мой ребенок рос в окружении такой природы, как бы это его сформировало? Я была очень взволнована этой идеей", – рассказала женщина.

Пейзажи возле отеля завораживают Фото: Alamy

Увидев, что местные власти ищут пути перепрофилирования старых школ, Уэмото приехала, чтобы осмотреть несколько пустующих зданий. Ступив на территорию Deai, она поняла, что нашла нечто особенное.

"Шум реки, солнечный свет, тишина — все это казалось полным потенциала", — сказала она. Уэмото переехала из Токио, представила подробный трехлетний бизнес-план и запустила то, что впоследствии стало Hare to Ke, при поддержке местных чиновников и жителей.

В бывших классах теперь уютные номера Фото: Hare to Ke

"Школа была местной достопримечательностью, но она стояла в темноте, отгороженная от общества. Теперь свет снова зажегся, и люди вновь обрели чувство эмоциональной принадлежности. Тот факт, что сюда теперь тянутся посторонние и находят это привлекательным, помог местным жителям вернуть себе уверенность. Я думаю, это величайшее достижение", — сказала Юко Ока, должностное лицо из отдела регионального возрождения Миеси.

Дизайн Hare to Ke сохраняет тепло и очарование прошлого школы. Вдоль дорожки, ведущей ко входу, сохранились выпускные фрески, нарисованные бывшими учениками. Классы представляют собой игривые отсылки к прошлому: таблицы для проверки зрения, фляги и доски вызывают ностальгические чувства. Снаружи местные жители, которые когда-то посещали школу детьми, теперь собираются на старой спортивной площадке, чтобы поиграть в гейтбол.

Фото: Hare to Ke

Сегодня 13 ранее заброшенных школ Миеси уже преобразованы в общественные кафе, филиалы и гостевые дома, такие как Hare to Ke, вдохнув новую жизнь во многие приходящие в упадок общины Японии.

Стареющая Япония

Сегодня население Миеси сократилось с пикового значения в 77 779 человек в 1955 году до примерно 20 000 человек, и более 40% его жителей находятся в возрасте 65 лет и старше. В течение десятилетий после послевоенного экономического бума в Японии упадок местной промышленности и постоянный отток молодежи привели к тому, что Миеси остался со стареющим населением и заброшенной инфраструктурой.

Такая картина характерна для всей Японии. Страна продолжает бороться с быстро стареющим населением и одним из самых низких показателей рождаемости в мире, она ежегодно теряет почти 900 000 жителей.

По одной из оценок, более 40% муниципалитетов Японии могут однажды прекратить свое существование.

По данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT), поскольку молодые поколения все чаще переезжают из сельской местности в города, ежегодно закрывается около 450 школ.

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