В Японії придумали, що робити з покинутими школами (фото)

Щороку в Японії закривається 450 сільських шкіл. Це зумовлено тим, що дедалі більше людей переїжджають до міст. Однак порожні навчальні заклади не приречені: їм дарують друге життя.

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Деякі з таких шкіл, де більше не лунає дитячий сміх і дзвоник, перетворюються на унікальні готелі, куди із задоволенням їдуть туристи в пошуках єднання з природою, повідомляє ВВС.

Готель Hare to Ke розташований у будівлі Deai, початкової школи в горах Мієсі на Сікоку, найменшому з чотирьох головних островів Японії, що в найкращі часи приймав понад 500 учнів, проте з 1945 року кількість учнів скоротилася до п'яти, а в 2005-му вона спорожніла.

Після восьми років простою школа була офіційно закрита в 2013 році. Таким чином вона стала однією з 28 шкіл Мієсі, які більше не використовувалися, і влада почала думати, що робити з порожніми будівлями.

Одна зі шкіл Мієсі перетворилася на комфортний готель із видом на гори

Нове життя їм дала ініціатива токійської дизайнерки Шуко Уемото. Вона вперше відвідала Мієсі 2014 року зі своїм дворічним сином і була вражена тихою красою цього місця. "Вода і повітря тут зовсім інші. Коли ми зупинилися тут уперше, симптоми астми в мого сина просто зникли. Цей момент справді залишився зі мною. Я пам'ятаю, як подумала: якби моя дитина росла в оточенні такої природи, як би це її сформувало? Я була дуже схвильована цією ідеєю", — розповіла жінка.

Пейзажі біля готелю заворожують Фото: Alamy

Побачивши, що місцева влада шукає шляхи перепрофілювання старих шкіл, Уемото приїхала, щоб оглянути кілька порожніх будівель. Ступивши на територію Deai, вона зрозуміла, що знайшла щось особливе.

"Шум річки, сонячне світло, тиша — все це здавалося повним потенціалу", — сказала вона. Уемото переїхала з Токіо, представила детальний трирічний бізнес-план і запустила те, що згодом стало Hare to Ke, за підтримки місцевих чиновників і жителів.

У колишніх класах тепер затишні номери Фото: Hare to Ke

"Школа була місцевою визначною пам'яткою, але вона стояла в темряві, відгороджена від суспільства. Тепер світло знову запалилося, і люди знову набули почуття емоційної приналежності. Той факт, що сюди тепер тягнуться сторонні і знаходять це привабливим, допоміг місцевим жителям повернути собі впевненість. Я думаю, це найбільше досягнення", — сказала Юко Ока, посадова особа з відділу регіонального відродження Мієсі.

Дизайн Hare to Ke зберігає тепло і чарівність минулої школи. Уздовж доріжки, що веде до входу, збереглися випускні фрески, намальовані колишніми учнями. Класи являють собою грайливі відсилання до минулого: таблиці для перевірки зору, фляги і дошки викликають ностальгічні почуття. Зовні місцеві жителі, які колись відвідували школу дітьми, тепер збираються на старому спортивному майданчику, щоб пограти в гейтбол.

Фото: Hare to Ke

Сьогодні 13 раніше занедбаних шкіл Мієсі вже перетворено на громадські кафе, філії та гостьові будинки, як-от Hare to Ke, вдихнувши нове життя в багато занепадницьких громад Японії.

Старіюча Японія

Сьогодні населення Мієсі скоротилося з пікового значення в 77 779 осіб у 1955 році до приблизно 20 000 осіб, і понад 40% його жителів перебувають у віці 65 років і старше. Протягом десятиліть після післявоєнного економічного буму в Японії занепад місцевої промисловості та постійний відтік молоді призвели до того, що Мієсі залишився зі старіючим населенням і занедбаною інфраструктурою.

Така картина характерна для всієї Японії. Країна продовжує боротися з населенням, яке швидко старіє, і одним із найнижчих показників народжуваності у світі, вона щорічно втрачає майже 900 000 жителів.

За однією з оцінок, понад 40% муніципалітетів Японії можуть одного разу припинити своє існування.

За даними Міністерства освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії (MEXT), оскільки молоді покоління дедалі частіше переїжджають із сільської місцевості в міста, щорічно закривається близько 450 шкіл.

Раніше Фокус писав, що найдавніші скам'янілі останки людини в Японії виявилися зовсім не людськими.

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