В подгузнике в 9 лет, зато с ноутбуком: на ферме обнаружили "детей-призраков" (фото)

9-летний мальчик и его 6-летняя сестра до сих пор носили подгузники, не посещали школу или врачей и разговаривали на примитивном языке, когда их обнаружила полиция. Отец семейства убеждает, что дети были всем обеспечены, и он изолировал их от мира из любви.

Related video

Гражданин Нидерландов настаивает, что его малолетние дети хоть и жили в полной изоляции, но имели хорошую жизнь. Пока власти оценивают результаты его воспитания как серьезную запущенность, мужчина настаивает, что защищал малышей. Историей о "детях-призраках", обнаруженных на итальянской ферме, 3 июля поделились в Daily Mirror.

"Я люблю своих детей. Я просто хотел их защитить", — заявил журналистам 53-летний мужчина.

По его словам, у брата и сестры было много игрушек и музыкальных инструментов, "хорошее лыжное снаряжение", а также у каждого свой ноутбук. Отец заверил, что дети часто катались на лошадях в местной школе верховой езды, посещали рестораны и музеи.

Фото с места, где воспитывали детей Фото: NX

Однако следователи иначе смотрят на воспитание этих детей. В апреле полиция проводила эвакуация из-за сильного наводнения. Правоохранители прибыли в отдаленный фермерский дом вблизи итальянского города Лауриано. Там они обнаружили мальчика Райана и девочку Ноха, которые оказались братом и сестрой.

Дети все еще носили подгузники, не умели ни читать, ни писать, и не могли разговаривать в соответствии с нормами своего возраста. Кроме того, ни один из них не был зарегистрирован в школе, данных о них не имели и местные власти. Между собой брат и сестра общались на своем примитивном языке.

В СМИ их окрестили их "детьми-призраками", ведь они годами оставались невидимыми для государства и местной общины. Суд по делам несовершеннолетних признал родителей недееспособными и поместил детей под защитную опеку.

Фото с места, где воспитывали детей Фото: NX

Однако отец заявил, что изоляция была вызвана его страхом заражения вирусами и привел в пример Covid-19. Он настаивал, что у его детей была хорошая жизнь. Фермерский дом, в котором они проживали, был превращен в полностью автономный. Независимые электро- и водоснабжение сделали возможным жизнь в полной изоляции.

38-летнюю мать, которая, вероятно, была бездомной, описывают как отстраненную, дома она почти не появлялась. По версии властей, она мало интересовалась собственными детьми и часто отсутствовала в их жизни.

Местные жители были шокированы, ведь некоторые из них знали о смене владельца дома, но детей никто из них не видел. Итальянцы даже не представляли, что происходило за закрытыми дверями соседей.

Мэр города Лауриано Мара Бакколла рассказала, что однажды виделась с отцом семейства. Он показался ей "очень замкнутым" и не разговаривал на итальянском языке. По ее словам, теперь дети наконец-то смогут получить доступ к достойной жизни.

Напомним, по дороге на Бали затонул паром, который перевозил 65 человек. Он покинул порт лишь за 30 минут до того, как пошел на дно.

В RMF24 2 июля о разоблачении в Польше банды украинцев, которая пыталась заработать на похищениях мигрантов. Трех фигурантов по решению суда взяли под стражу, избежать наказания им не помог даже побег из страны.