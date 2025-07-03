У підгузку в 9 років, зате з ноутбуком: на фермі виявили "дітей-привидів" (фото)

9-річний хлопчик і його 6-річна сестра досі носили підгузки, не відвідували школу або лікарів та розмовляли примітивною мовою, коли їх виявила поліція. Батько сімейства переконує, що діти були усім забезпечені, і він ізолював їх від світу з любові.

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Громадянин Нідерландів наполягає, що його малолітні діти хоч і жили у повній ізоляції, але мали гарне життя. Поки влада оцінює результати його виховання як серйозну занедбаність, чоловік наполягає, що захищав малечу. Історією про "дітей-привидів", виявлених на італійській фермі, 3 липня поділились у Daily Mirror.

"Я люблю своїх дітей. Я просто хотів їх захистити", — заявив журналістам 53-річний чоловік.

З його слів, у брата й сестри було багато іграшок та музичних інструментів, "хороше лижне спорядження", а також у кожного свій ноутбук. Батько запевнив, що діти часто каталися на конях у місцевій школі верхової їзди, відвідували ресторани й музеї.

Фото з місця, де виховували дітей Фото: NX

Однак слідчі інакше дивляться на виховання цих дітей. У квітні поліція проводила евакуація через сильну повінь. Правоохоронці прибули у віддалений фермерський будинок поблизу італійського міста Лауріано. Там вони виявили хлопчика Раяна і дівчинку Ноха, які виявились братом і сестрою.

Діти все ще носили підгузки, не вміли ані читати, ані писати, й не могли розмовляти відповідно до норм свого віку. Окрім того, жоден з них не був зареєстрований у школі, даних про них не мала й місцева влада. Між собою брат і сестра спілкувались своєю примітивною мовою.

У ЗМІ їх охрестили їх "дітьми-привидами", адже вони роками залишались невидимими для держави й місцевої громади. Суд у справах неповнолітніх визнав батьків недієздатними і помістив дітей під захисну опіку.

Фото з місця, де виховували дітей Фото: NX

Однак батько заявив, що ізоляція була спричинена його страхом щодо зараження вірусами й навів як приклад Covid-19. Він наполягав, що його діти мали гарне життя. Фермерський будинок, в якому вони проживали, був перетворений на повністю автономний. Незалежні електро- й водопостачання зробили можливим життя у повній ізоляції.

38-річну матір, яка, ймовірно, була безхатченком, описують як відсторонену, вдома вона майже не з’являлась. За версією влади, вона мало цікавилась власними дітьми й часто була відсутня у їхньому житті.

Місцеві мешканці були шоковані, адже деякі з них знали про зміну власника будинку, але дітей ніхто з них не бачив. Італійці навіть не уявляли, що відбувалося за зачиненими дверима сусідів.

Мер міста Лауріано Мара Бакколла розповіла, що одного разу бачилась з батьком сімейства. Він здався їй "дуже замкнутим" і не розмовляв італійською мовою. З її слів, тепер діти нарешті зможуть отримати доступ до гідного життя.

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