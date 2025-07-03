Потонув у бурхливому морі: пором із десятками людей пішов під воду на Балі (фото, відео)

Пором перевозив 65 осіб. А про катастрофу стало відомо, коли судно затонуло на очах чергового офіцера в порту Кетапанг.

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"З поромом не вдавалося зв'язатися по радіо з самого початку. Потім із ним змогли зв'язатися інші судна тієї ж компанії. Але судно вже перебувало в стані нахилу", — заявив у своїй заяві глава пошуково-рятувального агентства Сурабаї Нананг Сігіт. Поки було врятовано 29 осіб, пише АР.

Пором KMP Tunu Pratama Jaya затонув на Балі

Пором KMP Tunu Pratama Jaya затонув через півгодини після того, як покинув порт Кетапанг і прямував на курортний острів Балі. Уже було знайдено чотири тіла, але пошуки ускладнював шторм, сьогодні, коли погода покращиться, пошуки продовжилися.

За даними Національного пошуково-рятувального агентства, наразі врятовано 29 осіб. Загалом на борту порома перебувало 53 пасажири і 12 членів екіпажу. Невідомо, чи були на борту українці.

Повідомляється, що на поромі також перевозили 22 транспортні засоби, зокрема 14 вантажівок.

Поромна переправа з порту Кетапанг в окрузі Баньювангі на острові Ява до порту Гіліманук на острові Балі — одного з найзавантаженіших в Індонезії — становить приблизно 5 кілометрів прямолінійно і триває близько години.

Дев'ять суден, включно з двома буксирами і двома надувними човнами, а також місцеві рибалки і люди на березі шукали пасажирів порома.

За словами начальника поліції Баньювангі Рами Самтами Путри, багато хто з урятованих перебував непритомним після того, як кілька годин дрейфував у неспокійних водах.

Трагедії на поромах — звичайна справа в Індонезії, архіпелазі, що складається з більш ніж 17 000 островів, де пороми часто використовують як транспорт, а правил безпеки можуть не дотримуватися.

Рятувальники заявили, що вони все ще з'ясовують, чи було на борту більше людей, ніж зазначено в маніфесті порома. В Індонезії фактична кількість пасажирів на судні часто відрізняється від зазначеної в маніфесті.

Пором KMP Tunu Pratama Jaya затонув на Балі Фото: marine traffic

Президент Прабово Субіанто, який перебував із візитом у Саудівській Аравії, розпорядився негайно вжити екстрених заходів, повідомив у четвер у своїй заяві секретар кабінету міністрів Тедді Індра Віджая, додавши, що причиною аварії стала "погана погода".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як корабельна аварія часів Другої світової війни загрожує потужним вибухом і екологічною катастрофою.

А в Тихому океані горіло судно з 3000 авто на борту. Причиною пожежі вважають загоряння електрокара.