Утонул в бурном море: паром с десятками людей ушел под воду на Бали (фото, видео)

Паром перевозил 65 человек. А о катастрофе стало известно, когда судно затонуло на глазах дежурного офицера в порту Кетапанг.

Related video

"С паромом не удавалось связаться по радио с самого начала. Затем с ним смогли связаться другие суда той же компании. Но судно уже находилось в состоянии наклона", — заявил в своем заявлении глава поисково-спасательного агентства Сурабаи Нананг Сигит. Пока было спасено 29 человек, пишет АР.

Паром KMP Tunu Pratama Jaya затонул на Бали

Паром KMP Tunu Pratama Jaya затонул через полчаса после того, как покинул порт Кетапанг и следовал на курортный остров Бали. Уже было найдено четыре тела, но поиски затруднял шторм, сегодня, когда погода улучшится, поиски продолжились.

По данным Национального поисково-спасательного агентства, на данный момент спасено 29 человек. Всего на борту парома находилось 53 пассажира и 12 членов экипажа. Неизвестно, были ли на борту украинцы.

Сообщается, что на пароме также перевозили 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.

Паромная переправа из порта Кетапанг в округе Баньюванги на острове Ява до порта Гилиманук на острове Бали — одного из самых загруженных в Индонезии — составляет около 5 километров по прямой и занимает около часа.

Девять суден, включая два буксира и две надувные лодки, а также местные рыбаки и люди на берегу искали пассажиров парома.

По словам начальника полиции Баньюванги Рамы Самтамы Путры, многие из спасенных находились без сознания после того, как несколько часов дрейфовали в неспокойных водах.

Трагедии на паромах — обычное дело в Индонезии, архипелаге, состоящем из более чем 17 000 островов, где паромы часто используются в качестве транспорта, а правила безопасности могут не соблюдаться.

Спасатели заявили, что они все еще выясняют, было ли на борту больше людей, чем указано в манифесте парома. В Индонезии фактическое количество пассажиров на судне часто отличается от указанного в манифесте.

Паром KMP Tunu Pratama Jaya затонул на Бали Фото: marine traffic

Президент Прабово Субианто, находившийся с визитом в Саудовской Аравии, распорядился немедленно принять экстренные меры, сообщил в четверг в своем заявлении секретарь кабинета министров Тедди Индра Виджая, добавив, что причиной аварии стала "плохая погода".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как кораблекрушение времен Второй мировой войны грозит мощным взрывом и экологической катастрофой.

А в Тихом океане горел судно с 3000 авто на борту. Причиной пожара считают возгорание электрокара.