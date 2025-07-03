Утонул в бурном море: паром с десятками людей ушел под воду на Бали (фото, видео)
Паром перевозил 65 человек. А о катастрофе стало известно, когда судно затонуло на глазах дежурного офицера в порту Кетапанг.
"С паромом не удавалось связаться по радио с самого начала. Затем с ним смогли связаться другие суда той же компании. Но судно уже находилось в состоянии наклона", — заявил в своем заявлении глава поисково-спасательного агентства Сурабаи Нананг Сигит. Пока было спасено 29 человек, пишет АР.
Паром KMP Tunu Pratama Jaya затонул через полчаса после того, как покинул порт Кетапанг и следовал на курортный остров Бали. Уже было найдено четыре тела, но поиски затруднял шторм, сегодня, когда погода улучшится, поиски продолжились.
По данным Национального поисково-спасательного агентства, на данный момент спасено 29 человек. Всего на борту парома находилось 53 пассажира и 12 членов экипажа. Неизвестно, были ли на борту украинцы.
Сообщается, что на пароме также перевозили 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.
Паромная переправа из порта Кетапанг в округе Баньюванги на острове Ява до порта Гилиманук на острове Бали — одного из самых загруженных в Индонезии — составляет около 5 километров по прямой и занимает около часа.
Девять суден, включая два буксира и две надувные лодки, а также местные рыбаки и люди на берегу искали пассажиров парома.
По словам начальника полиции Баньюванги Рамы Самтамы Путры, многие из спасенных находились без сознания после того, как несколько часов дрейфовали в неспокойных водах.
Трагедии на паромах — обычное дело в Индонезии, архипелаге, состоящем из более чем 17 000 островов, где паромы часто используются в качестве транспорта, а правила безопасности могут не соблюдаться.
Спасатели заявили, что они все еще выясняют, было ли на борту больше людей, чем указано в манифесте парома. В Индонезии фактическое количество пассажиров на судне часто отличается от указанного в манифесте.
Президент Прабово Субианто, находившийся с визитом в Саудовской Аравии, распорядился немедленно принять экстренные меры, сообщил в четверг в своем заявлении секретарь кабинета министров Тедди Индра Виджая, добавив, что причиной аварии стала "плохая погода".
Напомним, ранее Фокус писал о том, как кораблекрушение времен Второй мировой войны грозит мощным взрывом и экологической катастрофой.
А в Тихом океане горел судно с 3000 авто на борту. Причиной пожара считают возгорание электрокара.