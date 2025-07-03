Мост с поворотом на 90 градусов: инженеры из Индии удивили мир нелепой конструкцией (видео)

В индийском штате Мадгья-Прадеш построили необычный мост: дорога на нем резко поворачивается на 90 градусов. Сооружение стоило более 2 миллионов долларов.

Related video

Строители хотели улучшить сообщение между районами Махамай Ка Баг, Пушпа Нагар, железнодорожным вокзалом и Новым Бхопалом. Мост должен был разгрузить трафик для более 300 тысяч человек, о курьезной конструкции пишет издание The Times of India.

Путепровод критикуют местные жители

Путепровод стал предметом критики и насмешек: жители сомневались в его полезности и спрашивали, как транспортные средства преодолеют столь крутой поворот.

Чиновники, связанные со строительством, утверждали, что у них не было выбора и поэтому мост построили таким образом. Они якобы учитывали нехватку земли и наличие поблизости станции метро.

"Дизайн меняли трижды. У нас имеются предварительные выводы о ситуации с мостом", — объяснили в Департаменте общественных работ.

Власти обещают реконструировать мост в Индии

Железнодорожный департамент не внес изменений в чертежи и в итоге разрешил строительство с неправильным местоположением и условиями.

Чиновники обещают реконструировать мост: железные дороги выделят дополнительную землю и поворот сгладят. Движение транспорта станет безопаснее и комфортнее.

Правительство штата отстранило от работы семерых инженеров. Подрядчика и компанию-проектанта Puneet Chaddha правительство внесло в черный список.

Напомним, в Киеве с моста Патона осыпались камни, что вызвало беспокойство по поводу его технического состояния.

Фокус также писал об одном из впечатляющих мостов в мире Бэйпаньцзян в Китае. Высота сооружения — 565 метров, что сделало его самым высоким мостом на планете.