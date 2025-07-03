Міст із поворотом на 90 градусів: інженери з Індії здивували світ безглуздою конструкцією (відео)

В індійському штаті Мадгья-Прадеш побудували незвичайний міст: дорога на ньому різко повертається на 90 градусів. Споруда коштувала понад 2 мільйони доларів.

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Будівельники хотіли поліпшити сполучення між районами Махамай Ка Баг, Пушпа Нагар, залізничним вокзалом і Новим Бхопалом. Міст мав розвантажити трафік для понад 300 тисяч осіб, про курйозну конструкцію пише видання The Times of India.

Шляхопровід критикують місцеві жителі

Шляхопровід став предметом критики і глузувань: жителі сумнівалися в його корисності й запитували, як транспортні засоби подолають такий крутий поворот.

Чиновники, пов'язані з будівництвом, стверджували, що не мали вибору і тому міст побудували таким чином. Вони нібито враховували брак землі та наявність поблизу станції метро.

"Дизайн змінювали тричі. У нас є попередні висновки щодо ситуації з мостом", — пояснили в Департаменті громадських робіт.

Влада обіцяє реконструювати міст в Індії

Залізничний департамент не вніс змін до креслень і зрештою дозволив будівництво з неправильним місцем розташування та умовами.

Чиновники обіцяють реконструювати міст: залізниці виділять додаткову землю і поворот згладять. Рух транспорту стане безпечнішим і комфортнішим.

Уряд штату відсторонив від роботи сімох інженерів. Підрядника і компанію-проектанта Puneet Chaddha уряд вніс до чорного списку.

Нагадаємо, у Києві з мосту Патона обсипалося каміння, що викликало занепокоєння з приводу його технічного стану.

Фокус також писав про один із вражаючих мостів у світі Бейпаньцзян у Китаї. Висота споруди — 565 метрів, що зробило її найвищим мостом на планеті.