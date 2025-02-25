Випробування для сміливців: міст, що "літає в небесах", вражає уяву туристів (відео)

Крім практичної користі, міст перетворився на знаменитий туристичний об'єкт. Його запаморочлива висота, захопливі панорами та унікальна архітектура приваблюють мандрівників з усього світу, які бажають перевірити свою хоробрість.

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На кордоні китайських провінцій Гуйчжоу і Юньнань височіє один із найбільш дивовижних мостів у світі — Бейпаньцзян, відомий також як міст Дуге. З його запаморочливою висотою в 565 метрів цей інженерний шедевр офіційно визнано найвищим мостом на планеті і першим, що подолав позначку в 500 метрів. Про це пише The Mirror.

Відкритий для руху 29 грудня 2016 року, чотирисмуговий міст завдовжки 1341 метр перетворив виснажливу подорож гірськими дорогами на коротку і комфортну поїздку. Якщо раніше маршрут між повітами Пінтан і Луодянь займав понад дві з половиною години, то тепер дорога через міст займає всього дві хвилини.

На будівництво мосту пішло три з половиною роки інтенсивної роботи та понад 1 мільярд юанів (близько 111 мільйонів фунтів стерлінгів). Інженер Лю Хао з Guizhou Bridge Construction Group зазначає, що без моста місцеві жителі витрачали цілий день на перевезення свіжих продуктів звивистими дорогами, і вони нерідко псувалися дорогою.

Ілюстративне фото Фото: AFP

Крім функціонального значення, міст став популярною туристичною визначною пам'яткою. Висота, що йде в хмари, захопливі краєвиди й дивовижна конструкція приваблюють мандрівників з усього світу, готових випробувати свою сміливість.

Видання зазначає, що скоро рекорд Бейпаньцзяна може бути побитий. У 2025 році в Китаї планують відкрити міст Хуацзян Гранд-Каньйон, який підніметься на 624 метри над землею. Але навіть якщо Бейпаньцзян поступиться званням найвищого моста, він назавжди залишиться символом видатних інженерних досягнень Китаю.

Раніше Фокус повідомляв, що елітний район перетворився на звалище з порожніми особняками. Проспект слугував притулком для світових знаменитостей, включно з Джастіном Бібером і султаном Брунею. Однак тепер розкішні особняки, що коштували мільйони, забиті металевими листами і покриті графіті.

Також стало відомо, що пара, яка купила 135-річний "будинок мрії", виявила, що у нього немає фундаменту. Дізнавшись про проблему, Кайлі і Джей МакКой прийняли радикальне рішення. Подружжя вирішило підняти будинок на 18 дюймів, видалити глину і каміння і побудувати повноцінний підвал.