Испытание для смельчаков: "парящий в небесах" мост поражает воображение туристов (видео)

Помимо практической пользы, мост превратился в знаменитый туристический объект. Его головокружительная высота, захватывающие панорамы и уникальная архитектура привлекают путешественников со всего мира, желающих проверить свою храбрость.

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На границе китайских провинций Гуйчжоу и Юньнань возвышается один из самых впечатляющих мостов в мире – Бэйпаньцзян, известный также как мост Дуге. С его головокружительной высотой в 565 метров этот инженерный шедевр официально признан самым высоким мостом на планете и первым, преодолевшим отметку в 500 метров. Об этом пишет The Mirror.

Открытый для движения 29 декабря 2016 года, четырехполосный мост длиной 1341 метр превратил изнурительное путешествие по горным дорогам в короткую и комфортную поездку. Если раньше маршрут между уездами Пинтан и Луодянь занимал более двух с половиной часов, то теперь дорога через мост занимает всего две минуты.

На строительство моста ушло три с половиной года интенсивной работы и более 1 миллиарда юаней (около 111 миллионов фунтов стерлингов). Инженер Лю Хао из Guizhou Bridge Construction Group отмечает, что без моста местные жители тратили целый день на перевозку свежих продуктов по извилистым дорогам, и они нередко портились по пути.

Иллюстративное фото Фото: AFP

Помимо функционального значения, мост стал популярной туристической достопримечательностью. Высота, уходящая в облака, захватывающие виды и впечатляющая конструкция привлекают путешественников со всего мира, готовых испытать свою смелость.

Издание отмечает, что скоро рекорд Бэйпаньцзяна может быть побит. В 2025 году в Китае планируют открыть мост Хуацзян Гранд-Каньон, который поднимется на 624 метра над землей. Но даже если Бэйпаньцзян уступит звание самого высокого моста, он навсегда останется символом выдающихся инженерных достижений Китая.

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