Взрыв слышали даже в Ватикане: в Риме более 30 человек пострадали из-за инцидента на заправке (видео)

Причиной взрыва стала незначительная ДТП. Грузовик врезался в заправщик, оторвав насос. Первыми пострадавшими стали спасатели и полицейские, которые прибыли на вызов.

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Взрыв прогремел на заправке сжиженного газа на улице via Gordiani в районе Villa De Sanctis, что привело к гигантскому пожару, огромному облаку дыма, видимому за километры, и серьезному повреждению зданий, автомобилей и близлежащих сооружений, пишет Cosenza Channel.

Взрыв в Риме

По предварительным данным, около тридцати человек получили ранения. Это пожарные, полицейские и операторы заправки, которые были на месте события. Известно, что серьезные ожоги получила женщина, которая проезжала мимо. Двое пожарных поместили в барокамеры с серьезными ожогами дыхательных путей.

Согласно первоначальным реконструкциям, взрыв был вызван отрывом насоса от бензобака, сбитого тяжелой машиной. Когда спасатели прибыли, бак взорвался.

"Апокалиптическая сцена. Это было похоже на взрыв бомбы", — говорят местные жители.

Мощный взрыв прогремел в Риме Фото: Скриншот

Грибовидное облако огня поднялось над заправочной станцией, за которым последовал густой столб черного дыма, затмивший небо над районом Касилина. Воздух стал непригоден для дыхания за считанные минуты: пепел, запах газа и гари проникли в близлежащие здания, заставив десятки семей в панике выбежать на улицы.

Многие дома были повреждены, окна разбиты, а двери сорваны с петель. По крайней мере два здания были эвакуированы в целях безопасности. Также был нанесен значительный ущерб местной средней школе Канта.

Ситуацию еще более усугубил пожар, охвативший также склад судебных приставов, расположенный за заправочной станцией. Пламя охватило десятки припаркованных внутри автомобилей, в результате чего взорвались баки и усилился пожар.

Огонь охватил стоянку рядом

На месте работают многочисленные бригады пожарных, карабинеров и добровольцев гражданской обороны. Установлен кордон безопасности, а доступ к большому периметру вокруг станции заблокирован. Две станции метро закрыты.

Премьер-министр Джорджия Мелони была немедленно проинформирована об инциденте и связалась с мэром Роберто Гуальтьери для получения обновлений.

Советник пригородов Рима Джузеппе Батталья также отправился на место для первоначального осмотра и координации операций по оказанию помощи.

Прокуратура Рима уже открыла дело.

Напомним, 2 июля взрыв прогремел в селе Березина Житомирского района. Погибли два человека. Полиция заявляла о взрыве на АЗС, а местные власти — о происшествии на складе промышленного предприятия.

Фокус описывал реакции очевидцев на взрыв в селе Березин Житомирской области. Один из водителей признался, что его подбросило и он вынужденно остановился.