Разрушения, перекрытая траса и угроза для здоровья: что известно о взрывах под Житомиром

Сильный взрыв в селе Березина Житомирского района унес жизни двух человек. Полиция заявляла о взрыве на АЗС, а местные власти — о происшествии на складе промышленного предприятия.

Related video

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил о гибели двух человек 15 раненых в результате взрыва в селе Березина под Житомиром.

Взрывы под Житомиром — последние подробности

Полиция Житомирской области сначала заявляла о взрыве АЗС. Однако глава Глыбочицкой общины Сергей Сокальский считает, что взрыв раздался на складе промышленного предприятия в селе Березина.

Житомирская ОВА публикует телефоны для нуждающихся в помощи в селе Березино.

Работник автозаправочной станции "Socar" по имени Олег рассказал "Суспільному" некоторые детали события. Когда полетели осколки, начали гореть дома в селах и через 3 минуты после первого взрыва произошел второй, немного слабее.

Взрывная волна чуть не снесла машины с дороги между Житомиром и Киевом

"Непонятно, что именно там было и что горело. У людей окна выбиты, железные двери погнуло, половина села горит. На нашей заправке никто не пострадал, а с другой стороны двух человек госпитализировали", — сообщил он.

В житомирских пабликах также писали о двух взрывах. Очевидцы говорят, что взрывная волна чуть не снесла машины с дороги между Житомиром и Киевом.

Взрывы под Житомиром — движение транспорта ограничено

Полиция работает на месте взрыва в селе Березин Житомирской области. К месту происшествия прибыли специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдел полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики

В связи с произошедшим движение в обоих направлениях на 126 км автодороги М-06 "Киев – Чоп" перекрыто, сообщила полиция.

В направлении города Ровно объезд проходит через село Тесновка в направлении поселка Черняхов. В направлении Киева объезд осуществляется через разворот вблизи села Гадзинка через поселки Черняхов и Головино.

Взрывы под Житомиром — есть угроза для здоровья

Из-за взрыва на автотрассе специалисты Житомирского центра контроля и профилактики болезней рекомендуют закрыть окна и пить много воды до выяснения всех обстоятельств.

Фокус ранее детально описывал реакции очевидцев на взрыв в селе Березин Житомирской области. Один из водителей признался, что его подбросило и он вынужденно остановился.

Напомним, утром 25 июня раздавались мощные взрывы в Забайкальском крае России. Дым видели над складом боеприпасов воинской части.