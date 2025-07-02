Руйнування, перекрита траса і загроза для здоров'я: що відомо про вибухи під Житомиром

Сильний вибух у селі Березина Житомирського району забрав життя двох людей. Поліція заявляла про вибух на АЗС, а місцева влада — про подію на складі промислового підприємства.

Related video

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про загибель двох осіб та 15 поранених унаслідок вибуху в селі Березина під Житомиром.

Вибухи під Житомиром — останні подробиці

Поліція Житомирської області спочатку заявляла про вибух АЗС. Однак голова Глибочицької громади Сергій Сокальський вважає, що вибух пролунав на складі промислового підприємства в селі Березина.

Житомирська ОВА публікує телефони для тих, хто потребує допомоги в селі Березине.

Працівник автозаправної станції "Socar" на ім'я Олег розповів "Суспільному" деякі деталі події. Коли полетіли осколки, почали горіти будинки в селах і через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, трохи слабший.

Вибухова хвиля ледь не знесла автівки з дороги між Житомиром і Києвом

"Незрозуміло, що саме там було і що горіло. У людей вікна вибиті, залізні двері погнуло, половина села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували", — повідомив він.

У житомирських пабліках також писали про два вибухи. Очевидці кажуть, що вибухова хвиля ледь не знесла автівки з дороги між Житомиром і Києвом.

Вибухи під Житомиром — рух транспорту обмежено

Поліція працює на місці вибуху в селі Березин Житомирської області. До місця події прибули фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділ поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики.

У зв'язку з подією рух в обох напрямках на 126 км автодороги М-06 "Київ — Чоп" перекрито, повідомила поліція.

У напрямку міста Рівне об'їзд проходить через село Теснівка в напрямку селища Черняхів. У напрямку Києва об'їзд здійснюється через розворот поблизу села Гадзинка через селища Черняхів та Головине.

Вибухи під Житомиром — є загроза для здоров'я

Через вибух на автотрасі фахівці Житомирського центру контролю та профілактики хвороб рекомендують закрити вікна та пити багато води до з'ясування всіх обставин.

Фокус раніше детально описував реакції очевидців на вибух у селі Березин Житомирської області. Один із водіїв зізнався, що його підкинуло і він вимушено зупинився.

Нагадаємо, вранці 25 червня лунали потужні вибухи в Забайкальському краї Росії. Дим бачили над складом боєприпасів військової частини.