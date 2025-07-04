Вибух чули навіть у Ватикані: у Римі понад 30 людей постраждали через інцидент на заправці (відео)

Причиною вибуху стала незначна ДТП. Вантажівка врізалася в заправник, відірвавши насос. Першими постраждалими стали рятувальники та поліцейські, які прибули на виклик.

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Вибух прогримів на заправці скрапленого газу на вулиці via Gordiani в районі Villa De Sanctis, що призвело до гігантської пожежі, величезної хмари диму, яку можна було бачити за кілометри, і серйозного пошкодження будівель, автомобілів і прилеглих споруд, пише Cosenza Channel.

Вибух у Римі

За попередніми даними, близько тридцяти осіб дістали поранення. Це пожежники, поліцейські та оператори заправки, які були на місці події. Відомо, що серйозні опіки отримала жінка, яка проїжджала повз. Двох пожежників помістили в барокамери із серйозними опіками дихальних шляхів.

Згідно з початковими реконструкціями, вибух був спричинений відривом насоса від бензобака, збитого важкою машиною. Коли рятувальники прибули, бак вибухнув.

"Апокаліптична сцена. Це було схоже на вибух бомби", — кажуть місцеві жителі.

Потужний вибух прогримів у Римі Фото: Скриншот

Грибоподібна хмара вогню здійнялася над заправною станцією, за якою послідував густий стовп чорного диму, що затьмарив небо над районом Касиліна. Повітря стало непридатним для дихання за лічені хвилини: попіл, запах газу і гару проникли в прилеглі будівлі, змусивши десятки сімей у паніці вибігти на вулиці.

Багато будинків було пошкоджено, вікна розбито, а двері зірвано з петель. Принаймні дві будівлі було евакуйовано з метою безпеки. Також було завдано значної шкоди місцевій середній школі Канта.

Ситуацію ще більше погіршила пожежа, що охопила також склад судових приставів, розташований за заправною станцією. Полум'я охопило десятки припаркованих усередині автомобілів, унаслідок чого вибухнули баки й посилилася пожежа.

Вогонь охопив стоянку поруч

На місці працюють численні бригади пожежників, карабінерів і добровольців цивільної оборони. Встановлено кордон безпеки, а доступ до великого периметра навколо станції заблоковано. Дві станції метро закриті.

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні була негайно проінформована про інцидент і зв'язалася з мером Роберто Гуальтьєрі для отримання оновлень.

Радник передмість Риму Джузеппе Батталья також вирушив на місце для первинного огляду і координації операцій з надання допомоги.

Прокуратура Риму вже відкрила справу.

Нагадаємо, 2 липня вибух прогримів у селі Березина Житомирського району. Загинули двоє людей. Поліція заявляла про вибух на АЗС, а місцева влада — про подію на складі промислового підприємства.

Фокус описував реакції очевидців на вибух у селі Березин Житомирської області. Один із водіїв зізнався, що його підкинуло і він вимушено зупинився.