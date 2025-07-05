Впервые за 100 лет: в Париже открыли для купания реку Сена (фото, видео)

Впервые с 1923 года в Париже, после масштабной операции по очистке воды, для общественного купания была открыта река Сена.

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Три обустроенные площадки вдоль берегов Сены смогут принимать более 1000 пловцов ежедневно до 31 августа, пишет агентство Reuters.

Открытие Сены для общественного купания стало результатом усилий властей по улучшению качества воды для проведения Олимпийских игр летом 2024 года.

Власти Франции инвестировали €1,4 млрд в очистку реки, подключив тысячи домов к канализационной системе, модернизовав водоочистные сооружения и построив несколько резервуаров для хранения дождевой воды для предотвращения переполнения канализации во время сильных дождей.

В конечном итоге соревнования на Сене, которая была закрыта для купания с 1923 года из-за загрязненной воды, состоялись, что укрепило уверенность в безопасности реки для массового плавания.

На реке было выделено три зоны для купания: рядом с Эйфелевой башней, недалеко от собора Парижской Богоматери, а также площадка в восточной части города.

ВВС информирует, что все три зоны оборудованы раздевалками, душевыми и пляжной мебелью, что позволяет одновременно расположится до 300 человек.

Расположения мест, разрешенных для купания Фото: ВВС

Агентство АР пишет, что каждому пловцу пришлось входить в воду с ярко-желтым надувным "поплавком", привязанным к талии, а за публикой внимательно следили спасатели в светоотражающих жилетах.

На берегу Сены Фото: AP

Местные власти заявляют, что в данный момент качество воды "исключительное", поскольку уровень бактерий в воде даже в несколько раз ниже порогового уровня, отмечает france24.

Однако некоторые парижане скептически относятся к идее купания в Сене.

"Честно говоря, я не рискну. Я видел вещи, которые вы не можете себе представить, плавающими в Сене, так что я подожду, пока она станет действительно кристально чистой", — сказал мужчина, наблюдавший за происходящим с моста.

В то же время пловцам не следует забывать о потенциальных опасностях, включая сильное течение, движение лодок по реке и среднюю глубину в 3,5 метра.

Поэтому, прежде чем разрешить доступ в воду, спасатели будут оценивать плавательные способности посетителей, и штрафовать всех, кто плавает за пределами отведенных для этого мест.

Напомним, в Одессе открыли для купания 11 пляжей. Однако отдыхающим нужно соблюдать некоторые правила безопасности.

Также Фокус писал, что безопасными для купального сезона в Киеве оказались 12 локаций.