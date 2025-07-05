Уперше за 100 років: у Парижі відкрили для купання річку Сена (фото, відео)

Уперше з 1923 року в Парижі, після масштабної операції з очищення води, для громадського купання було відкрито річку Сена.

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Три облаштовані майданчики вздовж берегів Сени зможуть приймати понад 1000 плавців щодня до 31 серпня, пише агентство Reuters.

Відкриття Сени для громадського купання стало результатом зусиль влади щодо поліпшення якості води для проведення Олімпійських ігор влітку 2024 року.

Влада Франції інвестувала €1,4 млрд в очищення річки, під'єднавши тисячі будинків до каналізаційної системи, модернізувавши водоочисні споруди та побудувавши кілька резервуарів для зберігання дощової води для запобігання переповнення каналізації під час сильних дощів.

Зрештою змагання на Сені, яка була закрита для купання з 1923 року через забруднену воду, відбулися, що зміцнило впевненість у безпеці річки для масового плавання.

На річці було виділено три зони для купання: поруч з Ейфелевою вежею, недалеко від собору Паризької Богоматері, а також майданчик у східній частині міста.

ВВС інформує, що всі три зони обладнано роздягальнями, душовими та пляжними меблями, що дає змогу одночасно розташується до 300 осіб.

Розташування місць, дозволених для купання Фото: ВВС

Агентство АР пише, що кожному плавцю довелося входити у воду з яскраво-жовтим надувним "поплавцем", прив'язаним до талії, а за публікою уважно стежили рятувальники у світловідбивних жилетах.

На березі Сени Фото: AP

Місцева влада заявляє, що наразі якість води "виняткова", оскільки рівень бактерій у воді навіть у кілька разів нижчий за пороговий рівень, зазначає france24.

Однак деякі парижани скептично ставляться до ідеї купання в Сені.

"Чесно кажучи, я не ризикну. Я бачив речі, які ви не можете собі уявити, плаваючими в Сені, тож я почекаю, доки вона стане справді кришталево чистою", — сказав чоловік, який спостерігав за тим, що відбувалося, з мосту.

Водночас плавцям не слід забувати про потенційні небезпеки, включно з сильною течією, рухом човнів річкою і середньою глибиною в 3,5 метра.

Тож, перш ніж дозволити доступ до води, рятувальники оцінюватимуть плавальні здібності відвідувачів, і штрафуватимуть усіх, хто плаває за межами відведених для цього місць.

Нагадаємо, в Одесі відкрили для купання 11 пляжів. Однак відпочивальникам потрібно дотримуватися деяких правил безпеки.

Також Фокус писав, що безпечними для купального сезону в Києві виявилися 12 локацій.