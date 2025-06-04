Пляжі у Києві перевірили на якість води: в МОЗ розповіли, де купатися безпечно

Воду з пляжів у Києві перевірили в лабораторіях територіальних центрів контролю та профілактики хвороб. Безпечними для відкриття купального сезону виявилися 12 локацій.

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Про якість води на столичних пляжах станом на 2 червня розповіли в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Пляжі у Києві: де вода відповідає нормам

Відповідає нормам якість води у Києві на таких пляжах:

у Дніпровському районі: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на річці Дніпро та пляж на озері Тельбін;

у Деснянському районі: "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець";

в Оболонському районі: "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь".

В Центрі громадського здоров'я нагадали, що на якість води у Дніпрі та інших водоймах столиці можуть впливати зливи та інші природні явища, тому потрібно стежити за повідомленнями про безпечність води для купання від органів місцевого самоврядування.

Пляжі Києва: де купатися не можна

Лабораторні дослідження показали, що небезпечною для купання станом на 2 червня є вода на річці Дніпро та міських озерах у межах пляжів "Галерний", "Райдуга" та "Вербний".

У цих зонах вода не відповідає нормам за мікробіологічними показниками: в ній перевищено норму вмісту лактопозитивних кишкових паличок (ЛКП). При нормі до 5 000 на "Галерному" індекс ЛКП становив 5 600, на "Вербному" — 6 200, а на "Райдузі" перевищив норму більш ніж удвічі та сягнув 13 000.

Нагадаємо, 31 травня кияни публікували фото незвичного явища у небі над Києвом. Над столицею можна було побачити перисто-купчасті хмари, що нагадують брижі на узбережжі.

Під час сильної грози у Києві 29 травня блискавка влучила прямо в будинок.