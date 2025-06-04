Пляжи в Киеве проверили на качество воды: в Минздраве рассказали, где купаться безопасно

Воду с пляжей в Киеве проверили в лабораториях территориальных центров контроля и профилактики болезней. Безопасными для открытия купального сезона оказались 12 локаций.

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О качестве воды на столичных пляжах по состоянию на 2 июня рассказали в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Пляжи в Киеве: где вода соответствует нормам

Соответствует ли нормам качество воды в Киеве на таких пляжах:

в Днепровском районе: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный" на реке Днепр и пляж на озере Тельбин;

в Деснянском районе: "Троещина" на реке Десенка и "Чорторый" в парке "Муромец";

в Оболонском районе: "Пуща-Водица" на 5-7 линии и "Остров Оболонь".

В Центре общественного здоровья напомнили, что на качество воды в Днепре и других водоемах столицы могут влиять ливни и другие природные явления, поэтому нужно следить за сообщениями о безопасности воды для купания от органов местного самоуправления.

Пляжи Киева: где купаться нельзя

Лабораторные исследования показали, что опасной для купания по состоянию на 2 июня является вода на реке Днепр и городских озерах в пределах пляжей "Галерный", "Радуга" и "Вербный".

В этих зонах вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям: в ней превышена норма содержания лактопозитивных кишечных палочек (ЛКП). При норме до 5 000 на "Галерном" индекс ЛКП составил 5 600, на "Вербном" — 6 200, а на "Радуге" превысил норму более чем вдвое и достиг 13 000.

Напомним, 31 мая киевляне публиковали фото необычного явления в небе над Киевом. Над столицей можно было увидеть перисто-кучевые облака, напоминающие рябь на побережье.

Во время сильной грозы в Киеве 29 мая молния попала прямо в дом.