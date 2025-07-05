Рютте предупредил о новой войне: Медведев заявил, что ему может понадобиться в лагере в Сибири русский язык

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте учить русский язык, заявив, что тот ему может понадобиться в сибирском лагере. Так кремлевский чиновник отреагировал на прогноз Рютте о том, что Россия может атаковать страны НАТО из-за желания Китая отвлечь внимание мира от Тайваня.

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Также Медведев высказал предположение в своей заметке о том, что Марк Рютте якобы съел слишком много "волшебных грибов", комментируя его заявление о новой войне с участием России. Об этом он написал на своей странице в сети X.

"Генеральный секретарь Рютте явно съел слишком много волшебных грибов, которые так любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по Тайваню, а затем нападение РФ на Европу", — отметил Медведев.

Кремлевский лидер отверг предположение Рютте о вероятности новой войны с участием России. Однако при этом подчеркнул, что тот прав в одном.

"В одном он прав: ему следует выучить русский язык. Это может пригодиться в сибирском лагере", — добавил Медведев.

Скриншот | пост Медмедева

Какую войну спрогнозировал Марк Рютте

5 июля в The New York Times обнародовали интервью с Марком Рютте, в котором генеральный секретарь НАТО рассказал, что в случае, если глава Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он может захотеть, чтобы Россия напала на страны НАТО. Таким образом Си Цзиньпин может попытаться отвлечь внимание мира от вопроса Тайваня.

Так, по прогнозам Рютте, при таких условиях китайский лидер сначала бы позвонил главе Кремля Владимиру Путину с таким предложением.

"Скорее всего, именно так это и будет развиваться", — предположил генеральный секретарь НАТО.

Во время разговора генсек даже привел пример Эстонии, которая может стать одной из стран для нападения РФ. Он предположил, что Путин сейчас не будет нападать на Эстонию, однако может сделать это через 5-7 лет, если НАТО не сделают необходимых инвестиций.

Также во время интервью Рютте отметил, что Североатлантическому альянсу нужно быть "сильным коллективно" настолько, чтобы Владимир Путин побоялся атаковать эти страны.

Напомним, 3 июля Медведев занизил цифру Путина, заявив, что российская армия ежемесячно пополняется на 30 000 человек.

В начале июня Медведев угрожал Украине из-за атак по авиабазам: объявил о том, что РФ истребит всех украинцев и взорвет все необходимые для Кремля цели.