Рютте попередив про нову війну: Медведєв заявив, що йому може знадобитися у таборі в Сибіру російська

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв порадив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте вчити російську мову, заявивши, що та йому може знадобитися у сибірському таборі. Так кремлівський посадовець відреагував на прогноз Рютте щодо того, що Росія може атакувати країни НАТО за бажання Китаю відвернути увагу світу від Тайваню.

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Також Медведєв висловив припущення у своєму дописі про те, що Марк Рютте нібито з'їв надто багато "чарівних грибів", коментуючи його заяву про нову війну за участі Росії. Про це він написав на своїй сторінці у мережі X.

"Генеральний секретар Рютте явно з'їв забагато чарівних грибів, які так полюбляють голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім напад РФ на Європу", — зазначив Медведєв.

Кремлівський лідер відкинув припущення Рютте щодо ймовірності нової війни за участі Росії. Однак при цьому наголосив, що той правий в одному.

"В одному він має рацію: йому слід вивчити російську мову. Це може стати у пригоді в сибірському таборі", — додав Медведєв.

Скриншот | пост Медмедєва

Яку війну спрогнозував Марк Рютте

5 липня у The New York Times оприлюднили інтерв'ю з Марком Рютте, в якому генеральний секретар НАТО розповів, що у випадку, якщо очільник Китаю Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, він може захотіти, аби Росія напала на країни НАТО. У такий спосіб Сі Цзіньпін може спробувати відвернути увагу світу від питання Тайваню.

Так, за прогнозами Рютте, за таких умов китайський лідер спершу би зателефонував голові Кремля Володимиру Путіну із такою пропозицією.

"Найімовірніше, саме так це й буде розвиватися", — припустив генеральний секретар НАТО.

Під час розмови генсек навіть навів приклад Естонії, що може стати однією з країн для нападу РФ. Він припустив, що Путін зараз не нападатиме на Естонію, однак може зробити це через 5-7 років, якщо НАТО не зроблять необхідних інвестицій.

Також під час інтерв'ю Рютте зазначив, що Північноатлантичному альянсу потрібно бути "сильним колективно" настільки, щоб Володимир Путін побоявся атакувати ці країни.

Нагадаємо, 3 липня Медведєв занизив цифру Путіна, заявивши, що російська армія щомісяця поповнюється на 30 000 осіб.

На початку червня Медведєв погрожував Україні через атаки по авіабазах: оголосив про те, що РФ винищить всіх українців та підірве всі необхідні для Кремля цілі.