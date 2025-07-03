Армія РФ щомісяця поповнюється на 30 000 солдатів: Медведєв занизив цифру Путіна

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що з 1 січня 2025 року до Збройних сил РФ за контрактом прийняли понад 210 000 осіб, а до добровольчих формувань вступило понад 18 000 бійців. За його словами, середній темп набору становить близько 30 000 осіб на місяць.

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"Загалом хочу сказати, темп набрано пристойний, хороший. Це, безумовно, результат спільної роботи. Хочу відзначити патріотичний настрій усіх наших громадян, які вступили на військову службу й уклали контракт", — заявив Медведєв на засіданні міжвідомчої комісії Радбезу з комплектування ЗС РФ.

Зазначимо, що ці дані суперечать виступу президента Росії Володимира Путіна від травня 2025 року, коли глава Кремля говорив про 50-60 тисяч добровольців, які щомісяця поповнюють лави російської армії.

"... Хлопці йдуть добровільно, самі йдуть. У нас набір, ви знаєте: по 50-60 тисяч на місяць самі приходять хлопці, з трудових колективів, зокрема", — заявив Путін на зустрічі з членами Загальноросійської громадської організації "Деловая Россия".

Медведєв назвав "не ті" цифри?

Нові заяви посилюють неясність навколо реальних темпів поповнення російської армії на тлі війни проти України. Західні розвідслужби не раз сумнівалися в стійкості "контрактної" моделі без широкої мобілізації. Російські правозахисники повідомляють про зростання тиску на чоловіків призовного віку, особливо в економічно вразливих регіонах.

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За оцінками експертів, якби швидкість набору справді сягала 60 000 на місяць, системі навчання і постачання довелося б приймати близько 700 000 новобранців на рік, що вимагало б кратного розширення навчальних центрів і озброєння. А цифра, озвучена Медведєвим, ближча до прогнозів незалежних аналітиків і вказує на можливе завищення колишніх показників.

Західні аналітики зазначають, що Москва продовжує публічно заперечувати необхідність "другої хвилі" мобілізації, підкреслюючи добровільний характер контрактної служби. Проте регіональна влада, за повідомленнями російських і міжнародних ЗМІ, отримує неформальні настанови щодо кількості новобранців, а інформаційні кампанії про переваги контрактної служби стають дедалі агресивнішими.

Нагадаємо, за інформацією американського Інституту вивчення війни, Збройні сили РФ генерують достатню кількість сил для того, щоб компенсувати втрати на війні. Водночас російська влада прагнула досягти щомісячного показника мобілізованих у 50-60 тисяч протягом 2025 року.