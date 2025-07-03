Армия РФ ежемесячно пополняется на 30 000 солдат: Медведев занизил цифру Путина

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2025 года в Вооруженные силы РФ по контракту приняли более 210 000 человек, а в добровольческие формирования поступило свыше 18 000 бойцов. По его словам, средний темп набора составляет около 30 000 человек в месяц.

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"В целом хочу сказать, темп набран приличный, хороший. Это, безусловно, результат общей работы. Хочу отметить патриотический настрой всех наших граждан, которые поступили на военную службу и заключили контракт", — заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВC РФ.

Отметим, что эти данные противоречат выступлению президента России Владимира Путина от мая 2025 года, когда глава Кремля говорил о 50–60 тысяч добровольцев, которые ежемесячно пополняют ряды российской армии.

"… Ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: по 50–60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из трудовых коллективов, в том числе", — заявил Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Медведев назвал "не те" цифры?

Новые заявления усиливают неясность вокруг реальных темпов пополнения российской армии на фоне войны против Украины. Западные разведслужбы не раз сомневались в устойчивости "контрактной" модели без широкой мобилизации. Российские правозащитники сообщают о росте давления на мужчин призывного возраста, особенно в экономически уязвимых регионах.

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По оценкам экспертов, если бы скорость набора действительно достигала 60 000 в месяц, системе обучения и снабжения пришлось бы принимать около 700 000 новобранцев в год, что потребовало бы кратного расширения учебных центров и вооружения. А цифра, озвученная Медведевым, ближе к прогнозам независимых аналитиков и указывает на возможное завышение прежних показателей.

Западные аналитики отмечают, что Москва продолжает публично отрицать необходимость "второй волны" мобилизации, подчеркивая добровольный характер контрактной службы. Тем не менее региональные власти, по сообщениям российских и международных СМИ, получают неформальные установки по количеству новобранцев, а информационные кампании о преимуществах контрактной службы становятся все более агрессивными.

Напомним, по информации американского Института изучения войны, Вооруженные силы РФ генерируют достаточное количество сил для того, чтобы компенсировать потери на войне. В то же время российские власти стремились достичь ежемесячного показателя мобилизованных в 50-60 тысяч в течение 2025 года.