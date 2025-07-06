В гости к талибам: Афганистан превращается в популярную страну для туризма, вот почему

Афганистан, опустошенная десятилетиями конфликта страна, постепенно превращается в неожиданную туристическую Мекку: все больше смельчаков решаются посетить Афганистан. Заинтересованные туристы приезжают сюда как авиацией, так и на фургонах и велосипедах. Как ни странно, этому способствует и власть страны.

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Администрация талибов, захватившая власть несколько лет назад, активно способствует этому, пытаясь использовать туризм как отрасль, которая может стать потенциальным "спасательным кругом" для экономики страны, охваченной многолетней войной. Об этом пишет издание The Independent.

Несмотря на жесткие законы талибов, касающиеся в частности женщин, а также случаи терроризма, Афганистан привлекает все больше туристов. И дело не только в поиске экстремальных эмоций или нового места для путешествий.

Почему туризм в Афганистане набирает обороты

Pixabay | природа в Афганистане

Талибы начали развивать туристическую отрасль в различных аспектах. Так, правительство даже создало учебный институт для мужчин, которые ищут работу в сфере гостеприимства.

Туристы выбирают это нестандартное направление для путешествий по ряду причин:

туристические визы можно получить быстро и легко;

рейсы из крупных транзитных узлов на подобии Дубая и Стамбула происходят регулярно — минимум несколько раз в неделю, поэтому добраться до Афганистана довольно просто;

тысячелетняя история страны, имеющей собственные традиции и жизненный уклад;

невероятная природа — несмотря на расположение в центральной части Азии и отсутствие выхода к морю, на территории Афганистана есть живописные горные пейзажи и ущелья.

Несмотря на представление об Афганистане как о стране с жестким режимом, где царят серьезные ограничения для женщин (запрет образования, посещения салонов красоты, посещения спортзалов и т.д.), которые ставят под сомнение целесообразность путешествий по стране, женщины все же решаются ехать сюда. Французо-перуанка Иллари Гомес рассказала медиа, что колебалась вместе с партнером над тем, стоит ли ехать через Афганистан. Однако, в конце концов, осталась довольна и удивлена — женщина заверила, что встретила здесь замечательных, теплых и добродушных людей.

Путешествие в Афганистан: правила безопасности

Несмотря на то, что туризм в Афганистане набирает обороты, путешественникам эксперты советуют соблюдать правила безопасности во время таких поездок:

не совершать ночных переездов;

подготовиться к вероятным проблемам со светом и связью, которые случаются даже в больших городах;

быть готовым к возможному дефициту воды или пищи.

В то же время стоит помнить, что полностью безопасных мест в Афганистане нет.

Напомним, 26 июня медиа ВСН рассказало, как организовать отдых в 2025 году на озере, которое считается "жемчужиной Полесья".

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