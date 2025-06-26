"Жемчужина украинского Полесья": как организовать отдых в 2025 году на озере, окутанном легендами (фото)

На севере Украины раскинулся водоем в форме подковы или сердца, посреди которого на живописном полуострове раскинулось село. Несмотря на то, что Нобель — небольшой населенный пункт, он традиционно привлекает туристов: любители порыбачить, позагорать и искупаться приезжают сюда каждый год, чтобы воссоединиться с природой. Для этого здесь есть все условия и демократичные цены.

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Озеро Нобель 2025: почему стоит выбрать отдых здесь

"Вараш. Район", автор Влад Василькевич | вид на Нобель с высоты птичьего полета

Отдых на озере Нобель подойдет для любителей различных видов досуга. Прежде всего это прекрасное место для перезагрузки и "традиционного" летнего отдыха на воде. Она здесь чистая, поскольку через озеро протекает река Припять, благодаря чему вода постоянно обновляется.

Вот чем можно заняться во время отдыха на озере Нобель в 2025 году:

рыбалка — одна из главных причин выбора водоема для досуга. Рыболовы называют эту локацию одной из лучших для такого занятия на просторах бассейна Днепра. В озере Нобель водится разнообразная рыба — от карпа до судака;

отличное место для кемпинга: на берегу живописного полуострова можно обустроить палатку или снять домик в аренду;

прогулки на природе — водоем окружает пышный лес, где можно собирать ягоды и грибы. Рядом расположен Нобельский национальный природный парк, где есть в частности самая длинная узкоколейная железная дорога в Европе.

Сам водоем окутан легендами. Говорят, что мистический туман вокруг этого места создает особую атмосферу, и именно на таких локациях рождаются истории о леших и мавок.

Озеро Нобель 2025: где остановиться и какие цены

Instagram | палатка на пляже, фото иллюстративное Фото: Instagram

Кроме кемпинга, что является самым бюджетным вариантом для отдыха на озере Нобель, также существует ряд других вариантов, где здесь можно остановиться. Это в частности:

база отдыха, где можно арендовать дом ориентировочно за 1300 гривен в сутки;

хостел на берегу с комнатами за около 250 гривен за ночь;

летние домики, которые можно арендовать за несколько сотен в сутки.

Также на полуострове можно взять в аренду лодку за отдельную плату или пойти в баню.

Озеро Нобель: как доехать

Лучший способ добраться до озера Нобель — поехать на собственном автомобиле. Ближайшими являются следующие трассы:

Р 76 Ровненской области: по трассе Е373 поворот на север возле Сарны или Городца;

Р 14 Волынской области, поворот на север возле Оконска.

Отдых на озере Нобель станет отличным вариантом для проведения отпуска у воды.

Напомним, 20 июня в издании "Коротко о" рассказали, сколько стоит отдых на Шацких озерах в 2025 году и почему продукты лучше брать с собой.

Также 19 июня издание "Вараш район" поделилось информацией об уникальном "озере молодости" в Украине.