"Перлина українського Полісся": як організувати відпочинок у 2025 році на озері, оповитому легендами (фото)

На півночі України розкинулася водойма у формі підкови або серця, посеред якої на мальовничому півострові розкинулося село. Попри те, що Нобель — невеликий населений пункт, він традиційно приваблює туристів: любителі порибалити, позасмагати та покупатися приїжджають сюди кожного року, аби возз'єднатися із природою. Для цього тут є всі умови і демократичні ціни.

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Озеро Нобель 2025: чому варто обрати відпочинок тут

"Вараш. Район", автор Влад Василькевич | вид на Нобель з висоти пташиного польоту

Відпочинок на озері Нобель підійде для любителів різних видів дозвілля. Передусім це чудове місце для перезавантаження та "традиційного" літнього відпочинку на воді. Вона тут чиста, оскільки через озеро протікає річка Прип'ять, завдяки чому вода постійно оновлюється.

Ось чим можна зайнятися під час відпочинку на озері Нобель у 2025 році:

риболовля — одна з головних причин вибору водойми для дозвілля. Риболови називають цю локацію однією з найкращих для такого заняття на просторах басейну Дніпра. В озері Нобель водиться різноманітна риба — від карпа до судака;

чудове місце для кемпінгу: на березі мальовничого півострова можна облаштувати намет або ж зняти будиночок в оренду;

прогулянки на природі — водойму оточує пишний ліс, де можна збирати ягоди та гриби. Поруч розташований Нобельський національний природний парк, де є зокрема найдовша вузькоколійна залізниця в Європі.

Сама водойма оповита легендами. Кажуть, що містичний туман довкола цього місця створює особливу атмосферу, і що саме на таких локаціях народжуються історії про лісовиків та мавок.

Озеро Нобель 2025: де зупинитися і які ціни

Instagram | намет на пляжі, фото ілюстративне Фото: Instagram

Окрім кемпінгу, що є найбюджетнішим варіантом для відпочинку на озері Нобель, також існує низка інших варіантів, де тут можна зупинитися. Це зокрема:

база відпочинку, де можна орендувати будинок орієнтовно за 1300 гривень на добу;

хостел на березі з кімнатами за близько 250 гривень за ніч;

літні будиночки, що можна орендувати за кілька сотень на добу.

Також на півострові можна взяти в оренду човен за окрему плату чи піти у лазню.

Озеро Нобель: як доїхати

Найкращий спосіб дістатися до озера Нобель — поїхати на власному автомобілі. Найближчими є наступні траси:

Р 76 Рівненської області: трасою Е373 поворот на північ біля Сарни або Городця;

Р 14 Волинської області, поворот на північ біля Оконська.

Відпочинок на озері Нобель стане чудовим варіантом для проведення відпустки біля води.

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