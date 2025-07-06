В гості до талібів: Афганістан перетворюється у популярну країну для туризму, ось чому

Афганістан, спустошена десятиліттями конфлікту країна, поступово перетворюється на несподівану туристичну Мекку: дедалі більше відчайдухів наважуються відвідати Афганістан. Зацікавлені туристи приїжджають сюди як авіацією, так і на фургонах та велосипедах. Як не дивно, цьому сприяє і влада країни.

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Адміністрація талібів, що захопила владу кілька років тому, активно сприяє цьому, намагаючись використати туризм як галузь, що може стати потенційним "рятівним колом" для економіки країни, охопленої багаторічною війною. Про це пише видання The Independent.

Попри жорсткі закони талібів, що стосуються зокрема жінок, а також випадки тероризму, Афганістан приваблює все більше туристів. І річ не лише у пошуку екстремальних емоцій чи нового місця для подорожей.

Чому туризм в Афганістані набирає обертів

Pixabay | природа в Афганістані

Таліби почали розвивати туристичну галузь у різних аспектах. Так, уряд навіть створив навчальний інститут для чоловіків, які шукають роботу у сфері гостинності.

Туристи обирають цей нестандартний напрямок для подорожей через низку причин:

туристичні візи можна отримати швидко та легко;

рейси з великих транзитних вузлів на подобі Дубая та Стамбула відбуваються регулярно — щонайменше кілька разів на тиждень, тому дістатися до Афганістану доволі просто;

тисячолітня історія країни, що має власні традиції та життєвий устрій;

неймовірна природа — попри розташування в центральній частині Азії і відсутність виходу до моря, на території Афганістану є мальовничі гірські краєвиди та ущелини.

Попри уявлення про Афганістан як про країну з жорстким режимом, де панують серйозні обмеження для жінок (заборона освіти, відвідин салонів краси, відвідин спортзалів тощо), які ставлять під сумніви доцільність мандрівок країною, жінки таки наважуються їхати сюди. Французо-перуанка Ілларі Гомес розповіла медіа, що вагалася разом із партнером над тим, чи варто їхати через Афганістан. Однак, зрештою, залишилася задоволеною і здивованою — жінка запевнила, що зустріла тут чудових, теплих та добродушних людей.

Подорож в Афганістан: правила безпеки

Незважаючи на те, що туризм в Афганістані набирає обертів, мандрівникам експерти радять дотримуватися правил безпеки під час таких поїздок:

не здійснювати нічних переїздів;

підготуватися до ймовірних проблем зі світлом та зв'язком, що трапляються навіть у великих містах;

бути готовим до можливого дефіциту води чи їжі.

Водночас варто пам'ятати, що цілком безпечних місць в Афганістані немає.

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