129 лет лишения свободы: в Ирландии у украинцев изъяли крупнейшую за историю страны партию наркотиков

В Ирландии шестерых членов экипажа корабля MV Matthew и еще двух соучастников осудили на общий срок заключения 129 лет: среди них также трое украинцев. Их суд признал виновным по делу о крупнейшем изъятии кокаина в истории Ирландии.

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Злоумышленники пытались доставить с одного судна на другое 2,2 тонны кокаина. Стоимость изъятых у них наркотиков оценивают в 157 миллионов евро, передает местное издание The Irish Times.

Судно направлялось от берегов Венесуэлы, Кюрасао, и, хоть плавало под флагом Панамы, его владельцем оказалась дубайская компания.

Организованная преступная группировка в Дубае дала инструкции экипажу, который пытался избежать правоохранительных органов и доставить наркотики на ирландское судно. Планировалось, что MV Matthew доставит наркотики на второй корабль, но бурное море и технические трудности не позволили ирландскому кораблю успеть вовремя. К тому же MV Matthew еще и сел на мель.

Когда судно пыталось избежать преследования и заключения, ирландские правоохранители спустились на их борт прямо с вертолетов, которые привлекли для поимки злоумышленников. В то время они также пытались уничтожить следы своих преступлений.

Крупнейшее в истории Ирландии изъятие наркотиков: как наказали преступников

Преступники получили разные сроки заключения. По решению ирландского Специального уголовного суда, самый большой срок — 20 лет — получил человек из Нидерландов, Кумал Озген. Он был признан ключевым лицом, имеющим причастность к дубайской криминальной сети.

Свои сроки заключения за уголовное правонарушение, достигшее исторических масштабов, также получили все трое украинцев, участвовавших в схеме. Ими оказались Михаил Гаврик (14 лет заключения), Виталий Власой (14,5 лет заключения) и Виталий Лапа (16,5 лет лишения свободы.

Напомним, 23 мая в CBS News рассказали историю поимки кота, который "поставлял" наркотики заключенным.

Также 8 мая в West Palm Beach поделились, как в США полиция обнаружила енота: тот пытался скрыть наркопреступления владелицы.