129 років позбавлення волі: в Ірландії в українців вилучили найбільшу за історію країни партію наркотиків

В Ірландії шістьох членів екіпажу корабля MV Matthew та ще двох співучасників засудили на загальний термін ув'язнення 129 років: серед них також троє українців. Їх суд визнав винним у справі про найбільше вилучення кокаїну в історії Ірландії.

Related video

Зловмисники намагалися доставити з одного судна на інше 2,2 тонни кокаїну. Вартість вилучених у них наркотиків оцінюють в 157 мільйонів євро, передає місцеве видання The Irish Times.

Судно прямувало від берегів Венесуели, Кюрасао, і, хоч плавало під прапором Панами, його власником виявилася дубайська компанія.

Організоване злочинне угруповання в Дубаї дало інструкції екіпажу, який намагався уникнути правоохоронних органів та доставити наркотики на ірландське судно. Планувався, що MV Matthew доставить наркотики на другий корабель, але бурхливе море та технічні труднощі не дозволили ірландському кораблю встигнути вчасно. До того ж MV Matthew ще й сів на мілину.

Коли судно намагалося уникнути переслідування та ув'язнення, ірландські правоохоронці спустилися на їхній борт прямо із гелікоптерів, які залучили для спіймання зловмисників. У той час вони також намагалися знищити сліди своїх злочинів.

Найбільше в історії Ірландії вилучення наркотиків: як покарали злочинців

Злочинці отримали різні терміни ув'язнення. За рішенням ірландського Спеціального кримінального суду, найбільший строк — 20 років — отримав чоловік із Нідерландів, Кумал Озген. Його було визнано ключовою особою, що має причетність до дубайської кримінальної мережі.

Свої строки ув'язнення за кримінальне правопорушення, що сягнуло історичних масштабів, також отримали всі троє українців, що брали участь у схемі. Ними виявилися Михайло Гаврик (14 років ув'язнення), Віталій Власой (14,5 років ув'язнення) та Віталій Лапа (16,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 23 травня у CBS News розповіли історію спіймання кота, який "постачав" наркотики ув'язненим.

Також 8 травня у West Palm Beach поділилися, як у США поліція виявила єнота: той намагався приховати наркозлочини власниці.