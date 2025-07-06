В Японии предупреждают о новых землетрясениях: люди верят, что катастрофы предсказал комикс манга

В пятницу, 5 июля, японское правительство предупредило граждан о новых возможных землетрясениях в водах к юго-западу от главных островов страны: при этом властям пришлось убеждать людей в том, что популярный комикс о "большой катастрофе", которая должна случиться в текущем месяце, не является пророческим.

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Рё Тацуки, автор популярного в Японии комикса-манги "Будущее, которое я видела", который впервые был издан в 1991 году, а в 2021 году переиздан, и сама заявила о том, что она — "не пророк". Однако многие продолжают верить, что комикс предсказывает будущее, особенно на фоне новых предупреждений о землетрясениях в Японии, пишет агентство Reuters.

В пятницу власти Японии осуществили эвакуацию людей с отдаленных островов, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясения. А накануне, в четверг, произошло достаточно сильное землетрясение на островах префектуры Кагосима. Это событие изрядно оживило слухи из комиксов о том, что в этом месяце Японию якобы должна постигнуть большая катастрофа.

Сообщается также, что упомянутая манга "Будущее, которое я видела", которую некоторые интерпретировали как предсказание катастрофы, привела к тому, что люди начали избегать поездок в Японию. В качестве примера приводят Гонконг, где на 11% меньшее количество прибывших в мае, чем по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Власти Японии настаивают: базировать свое понимание нужно на научных исследованиях и доказательствах, а не на литературном произведении.

О чем манга "Будущее, которое я видела"

Telegraph India | автор манги Ре Тацуки

Рё Тацуки, автор манги, начала записывать свои сны в 1985 году, когда получила от матери в подарок тетрадь.

В 1990-х Рё Тацуки объединила свое творчество в одну мангу. Она утверждала, что когда думала над одной из частей манги, ей приснился текст о том, что "беда должна наступить в марте 2011 года" на белом экране.

Когда же наступил 2011 год и случилась катастрофа в Тохоку — большое землетрясение и цунами — на мангу обратили внимание люди. Некоторые поверили в то, что Рё Тацуки может предсказывать будущее.

Свою популярность манга вернула в 2020 году, хотя и перестала печататься, а цены на экземпляры значительно выросли. Поэтому переиздание 2021 года, содержащее упоминания о "большой катастрофе в июле 2025 года", быстро нашло своих читателей, которые поверили в "пророчества" автора.

Напомним, 16 мая в Daily Mail показали, как на город обрушилось облако "судного дня".

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