260 км через горы: мужчина "репетирует" конец света каждый день (видео)

Отец пятерых детей по имени Майк тратит около 5% семейного бюджета на подготовку к экстренным ситуациям. Недавно он рассказал, каким видит худший из возможных сценариев.

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40-летний Майк, известный в интернете под псевдонимом UKUrbanPrepper, не просто готовится к возможному апокалипсису — он живет по этому принципу каждый день, преодолевая 260 километров до офиса и обратно через Пеннинские горы с сумкой на случай конца света в багажнике. Об этом пишет Daily Star.

Отец пятерых детей рассказал, что тратит около 5% семейного бюджета на подготовку к экстренным ситуациям, включая возможные катастрофы вроде электромагнитного импульса (ЭМИ), способного нарушить работу всех электронных систем.

"ЭМИ — это худший сценарий. А у меня электромобиль. Если он выйдет из строя, я должен быть уверен, что доберусь домой пешком", — объяснил он.

В его машине постоянно лежит так называемая "сумка для возвращения домой" — в ней армейские пайки, термоодеяла, фильтры для воды, сменная обувь и даже серебряные монеты, которые он считает более надежными, чем цифровые деньги.

Отец пятерых детей рассказал, что тратит около 5% семейного бюджета на подготовку к экстренным ситуациям Фото: SWNS

Майк не просто теоретик: в прошлом году он прошел 145 километров в полной экипировке от Бернли до Сандерленда, собрав при этом 2000 фунтов стерлингов на благотворительность.

Он признается, что именно развитие его YouTube-канала с советами по выживанию подтолкнуло его к более активной подготовке.

"Я, возможно, был бы менее готов, если бы не начал вести канал. Сообщество, комментарии — все это обучает и мотивирует", — добавил британец

Хотя его партнерша не разделяет увлечения подготовкой к ЧС, она знает: если что-то случится — Майк будет готов. А пока он продолжает добираться на работу через горы с 48-часовым запасом необходимых вещей в рюкзаке на случай катастрофы.

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