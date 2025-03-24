260 км через гори: чоловік "репетирує" кінець світу щодня (відео)

Батько п'ятьох дітей на ім'я Майк витрачає близько 5% сімейного бюджету на підготовку до екстрених ситуацій. Нещодавно він розповів, яким бачить найгірший із можливих сценаріїв.

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40-річний Майк, відомий в інтернеті під псевдонімом UKUrbanPrepper, не просто готується до можливого апокаліпсису — він живе за цим принципом щодня, долаючи 260 кілометрів до офісу і назад через Пеннінські гори з сумкою на випадок кінця світу в багажнику. Про це пише Daily Star.

Батько п'ятьох дітей розповів, що витрачає близько 5% сімейного бюджету на підготовку до екстрених ситуацій, включно з можливими катастрофами на кшталт електромагнітного імпульсу (ЕМІ), здатного порушити роботу всіх електронних систем.

"ЕМІ — це найгірший сценарій. А в мене електромобіль. Якщо він вийде з ладу, я маю бути впевнений, що доберуся додому пішки", — пояснив він.

У його машині постійно лежить так звана "сумка для повернення додому" — у ній армійські пайки, термоковдри, фільтри для води, змінне взуття і навіть срібні монети, які він вважає надійнішими, ніж цифрові гроші.

Батько п'ятьох дітей розповів, що витрачає близько 5% сімейного бюджету на підготовку до екстрених ситуацій Фото: SWNS

Майк не просто теоретик: минулого року він пройшов 145 кілометрів у повному екіпіруванні від Бернлі до Сандерленда, зібравши при цьому 2000 фунтів стерлінгів на благодійність.

Він зізнається, що саме розвиток його YouTube-каналу з порадами з виживання підштовхнув його до активнішої підготовки.

"Я, можливо, був би менш готовий, якби не почав вести канал. Спільнота, коментарі — все це навчає і мотивує", — додав британець

Хоча його партнерка не поділяє захоплення підготовкою до НС, вона знає: якщо щось трапиться — Майк буде готовий. А поки що він продовжує добиратися на роботу через гори з 48-годинним запасом необхідних речей у рюкзаку на випадок катастрофи.

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