"Мандрівники в часі" з 2027 року показали кадри світу без людей (відео)

Двоє блогерів, Хав'єр і Марія, заявляють, що опинилися в майбутньому, де більше нікого немає. Відео викликало бурхливі обговорення в соціальних мережах.

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У TikTok знову набирає популярності незвичайна історія: двоє користувачів — Марія (@socmia) і Хав'єр (@unicosobreviviente) — стверджують, що застрягли у 2027 році, де не залишилося жодної людини, крім них. Відповідним роликом поділилася дівчина ще у 2022 році.

Згідно з їхніми заявами, вони живуть у цілковитій самотності, спілкуються тільки один з одним і не бачать жодних ознак життя. Хав'єр, який почав публікувати ролики ще 2021 року, за цей час набрав понад 9.7 мільйона передплатників, і його відео, зняті нібито в майбутньому, продовжують наводити жах на користувачів по всьому світу.

У його профілі можна побачити, як він безцільно блукає порожніми вулицями міст, заходить у McDonald's, де немає жодного працівника, і стоїть один на злітній смузі поруч із нерухомим літаком. В одному з роликів він показує порожній стадіон футбольного клубу "Атлетіко Мадрид" — місце, де у звичайний час збираються тисячі людей, але тоді воно було абсолютно порожнім.

Марія, яка приєдналася до Хав'єра пізніше, називає себе вченим і каже, що бере участь у тому ж "проєкті".

"Здрастуйте, мене звати Марія. Я беру участь у тому ж проєкті, що й Хав'єр (unicosobreviviente). Я все ще перетравлюю все, що пережила, і намагаюся знайти рішення. Мені належить багато чого зрозуміти, але я вирішила змінити ситуацію", — представилася вона в одному з відео.

Дівчина ділиться кадрами, де пара спускається сходами в житловому будинку, і ніхто їм не зустрічається. Також Марія перепостила відео Хав'єра — безлюдні аеропорти, вулиці та будівлі, в яких панує лячна тиша.

Одна з найбільш обговорюваних деталей — це відсутність не тільки людей, а й будь-яких звуків. Хав'єр стверджує, що знімав вулиці в прайм-тайм, але при цьому не чути навіть шуму машин, птахів або вітру. Однак що більше стає відео, то активніше зростає і скепсис серед глядачів.

"Якщо ти одна, то хто керує TikTok?", "Де вулиці, де дата на газеті, де товари в магазинах?", "Ти могла б носити будь-яке взуття, але обрала дешеві черевики Puma — дивно, не знаходиш?", "Якщо нікого немає, чому не зламати що-небудь у кадрі? Наслідків же немає", — писали вони.

Попри наростальні сумніви, історія Хав'єра і Марії продовжує захоплювати увагу. Хтось упевнений, що це геніальна містифікація, інші вірять в альтернативну реальність, треті говорять про маркетингову кампанію або навіть психологічний експеримент.

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