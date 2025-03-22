"Путешественники во времени" из 2027 года показали кадры мира без людей (видео)

Двое блогеров, Хавьер и Мария, заявляют, что оказались в будущем, где больше никого нет. Видео вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

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В TikTok вновь набирает популярность необычная история: двое пользователей — Мария (@socmia) и Хавьер (@unicosobreviviente) — утверждают, что застряли в 2027 году, где не осталось ни одного человека, кроме них. Соответствующим роликом поделилась девушка еще в 2022 году.

Согласно их заявлениям, они живут в полном одиночестве, общаются только друг с другом и не видят никаких признаков жизни. Хавьер, начавший публиковать ролики еще в 2021 году, за это время набрал более 9.7 миллиона подписчиков, и его видео, снятые якобы в будущем, продолжают наводить жуть на пользователей по всему миру.

В его профиле можно увидеть, как он бесцельно бродит по пустым улицам городов, заходит в McDonald's, где ни одного сотрудника, и стоит один на взлетной полосе рядом с неподвижным самолетом. В одном из роликов он показывает пустой стадион футбольного клуба "Атлетико Мадрид" — место, где в обычное время собираются тысячи людей, но тогда оно было абсолютно пустым.

Мария, которая присоединилась к Хавьеру позже, называет себя ученым и говорит, что участвует в том же "проекте".

"Здравствуйте, меня зовут Мария. Я участвую в том же проекте, что и Хавьер (unicosobreviviente). Я все еще перевариваю все, что пережила, и пытаюсь найти решение. Мне предстоит многое понять, но я решила изменить ситуацию", — представилась она в одном из видео.

Девушка делится кадрами, где пара спускается по лестнице в жилом доме, и никто им не встречается. Также Мария перепостила видео Хавьера — безлюдные аэропорты, улицы и здания, в которых царит пугающая тишина.

Одна из самых обсуждаемых деталей — это отсутствие не только людей, но и любых звуков. Хавьер утверждает, что снимал улицы в прайм-тайм, но при этом не слышно даже шума машин, птиц или ветра. Однако чем больше становится видео, тем активнее растет и скепсис среди зрителей.

"Если ты одна, то кто управляет TikTok?", "Где улицы, где дата на газете, где товары в магазинах?", "Ты могла бы носить любую обувь, но выбрала дешевые ботинки Puma — странно, не находишь?", "Если никого нет, почему не сломать что-нибудь в кадре? Последствий же нет", — писали они.

Несмотря на растущие сомнения, история Хавьера и Марии продолжает захватывать внимание. Кто-то уверен, что это гениальная мистификация, другие верят в альтернативную реальность, третьи говорят о маркетинговой кампании или даже психологическом эксперименте.

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