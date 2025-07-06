В Японії попереджають про нові землетруси: люди вірять, що катастрофи передбачив комікс манга

У п'ятницю, 5 липня, японський уряд попередив громадян про нові можливі землетруси у водах, що на південний захід від головних островів країни: при цьому владі довелося переконувати людей у тому, що популярний комікс про "велику катастрофу", яка має трапитися у поточному місяці, не є пророчими.

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Рьо Тацукі, авторка популярного в Японії коміксу-манги "Майбутнє, яке я бачила", що вперше було видано у 1991 році, а у 2021 році перевидано, і сама заявила про те, що вона — "не пророк". Однак чимало людей продовжує вірити, що комікс передбачає майбутнє, особливо на тлі нових попереджень про землетруси в Японії, пише агентство Reuters.

У п'ятницю влада Японії здійснила евакуацію людей з віддалених островів, що розташовані неподалік від епіцентру землетрусу. А напереродні, у четвер, відбувся достатньо сильний землетрус на островах префектури Кагосіма. Ця подія неабияк пожвавила чутки із коміксів про те, що у цьому місяці Японію нібито має спіткати велика катастрофа.

Повідомляється також, що згадана манга "Майбутнє, яке я бачила", яку дехто інтерпретував як передбачення катастрофи, спричинила те, що люди почали уникати поїздок до Японії. До прикладу наводять Гонконг, де на 11% менша кількість прибулих у травні, аніж у порівнянні із тим же періодом у 2024 році.

Влада Японії наполягає: базувати своє розуміння потрібно на наукових дослідженнях та доказах, а не на літературний твір.

Про що манга "Майбутнє, яке я бачила"

Telegraph India | авторка манги Рьо Тацукі

Рьо Тацукі, авторка манги, почала записувати свої сни в 1985 році, коли отримала від матері у подарунок зошит.

У 1990-х Рьо Тацукі об'єднала свою творчість в одну мангу. Вона стверджувала, що коли думала над однією із частин манги, їй наснився текст про те, що "лихо має настати у березні 2011 року" на білому екрані.

Коли ж настав 2011 рік та трапилася катастрофа у Тохоку — великий землетрус та цунамі — на мангу звернули увагу люди. Дехто повірив у те, що Рьо Тацукі може передбачати майбутнє.

Свою популярність манга повернула у 2020 році, хоч і перестала друкуватися, а ціни на примірники значно зросли. Тож перевидання 2021 року, що містить згадки про "велику катастрофу у липні 2025 року", швидко знайшло своїх читачів, які повірили у "пророцтва" авторки.

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