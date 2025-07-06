"Ребенку из метро" исполняется 25 лет: история, которая всколыхнула весь мир

Ребенку, которого оставили на станции нью-йоркского метро и которого "случайно" усыновила пара геев, вскоре исполняется 25 лет.

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За это время эта трогательная история стала основой для книги и короткометражного фильма, который в 2025 году получил две награды на Каннском фестивале, пишет New York Post.

В августе 2000 года житель Нью-Йорка Дэнни Стюарт, которому тогда было 34 года, опоздал на поезд метро. Когда он протолкнулся через турникет на нужной ему станции, чтобы выйти, то увидел на земле нечто похожее на куклу, завернутую в черный балахон. Затем одна из ног куклы начала шевелиться, и он понял, что это на самом деле новорожденный ребенок.

Он выбежал наверх по лестнице, чтобы вызвать полицию, а затем побежал вниз, чтобы успокоить крошечного младенца, у которого все еще была прикреплена часть пуповины.

Сначала мужчина и не думал усыновлять ребенка.

В начале декабря 2000 года он обратился в суд, чтобы рассказать свою историю, чтобы в суде органы опеки могли доказать, что ребенка бросили, и ускорить процесс поиска постоянного дома для него.

Во время судебного разбирательства дело приобрело неожиданный поворот, потому что судья спросил, заинтересован ли Стюарт в усыновлении ребенка. Он был шокирован — судья ничего не знал о нем — но ответил "да".

Его бойфренд — Питер Меркурио сначала не был настолько уверен, но Стюарт был непреклонен, что будет продолжать процесс усыновления с ним или без него. Когда же Меркурио взял малыша на руки, то почувствовал "мгновенную связь" с ним и пара начала процесс усыновления, который оказался на удивление быстрым.

До Рождества ребенок был дома с ними. Они назвали его Кевином — так родители Меркурио планировали назвать ребенка, которого они потеряли в 1967 году.

В 2012 году, когда Кевину было 11 лет, Стюарт и Меркурио поженились. Они попросили ту самую судью, которая изначально спросила Стюарта, хочет ли он усыновить ребенка, провести церемонию.

Дэнни и Питер держат уже усыновленного Кевина на руках Фото: New York Post

Кевин учился в Нью-Йоркской школе совместных исследований в Челси, недалеко от места проживания семьи, и окончил Свортморский колледж, изучая компьютерные науки и математику.

Сейчас он живет в Питтсбурге, работает разработчиком вебсайтов и возглавляет команду по фрисби (Ultimate Frisbee).

Взрослый Кевин с приемными родителями Фото: New York Post

Напомним, мужчина после 30 лет тюрьмы выиграл в лотерею и снова имеет проблемы с законом.

Фокус также писал об 11-месячном ребенке, который в шлеме и подгузниках катается на скейтборде.