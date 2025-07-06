"Дитині з метро" виповнюється 25 років: історія, яка сколихнула весь світ

Дитині, яку залишили на станції нью-йоркського метро та яку "випадково" всиновила пара геїв, незабаром виповнюється 25 років.

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За цей час ця зворушлива історія стала основою для книги та короткометражного фільму, який у 2025 році отримав дві нагороди на Канському фестивалі, пише New York Post.

У серпні 2000 року мешканець Нью-Йорка Денні Стюарт, якому тоді було 34 роки, запізнився на потяг метро. Коли він проштовхнувся через турнікет на потрібній йому станції, щоб вийти, то побачив на землі щось схоже на ляльку, загорнуту в чорний балахон. Потім одна з ніг ляльки почала ворушитися, і він зрозумів, що це насправді новонароджена дитина.

Він вибіг нагору сходами, щоб викликати поліцію, а потім побіг вниз, щоб заспокоїти крихітне немовля, у якого все ще була прикріплена частина пуповини.

Спочатку чоловік й не думав всиновлювати дитину.

На початку грудня 2000 року він звернувся до суду, щоб розповісти свою історію, аби в суді органи опіки могли довести, що дитину покинули, і прискорити процес пошуку постійної домівки для неї.

Під час судового розгляду справа набула несподіваного повороту, бо суддя запитав, чи зацікавлений Стюарт в усиновленні дитини. Він був шокований — суддя нічого не знав про нього — але відповів "так".

Його бойфренд — Пітер Меркуріо спочатку не був настільки впевнений, але Стюарт був непохитний, що буде продовжувати процес усиновлення з ним або без нього. Коли ж Меркуріо взяв малюка на руки, то відчув "миттєвий зв'язок" з ним і пара почала процес усиновлення, який виявився напрочуд швидким.

До Різдва дитина була вдома з ними. Вони назвали його Кевіном — так батьки Меркуріо планували назвати дитину, яку вони втратили у 1967 році.

У 2012 році, коли Кевіну було 11 років, Стюарт і Меркуріо одружилися. Вони попросили ту саму суддю, яка спочатку запитала Стюарта, чи хоче він усиновити дитину, провести церемонію.

Денні та Пітер тримають вже усиновленого Кевіна на руках Фото: New York Post

Кевін навчався у Нью-Йоркській школі спільних досліджень у Челсі, неподалік від місця проживання сім'ї, і закінчив Свортморський коледж, вивчаючи комп'ютерні науки та математику.

Зараз він живе в Піттсбурзі, працює розробником вебсайтів і очолює команду з фрісбі (Ultimate Frisbee).

Дорослий Кевін із прийомними батьками Фото: New York Post

Нагадаємо, чоловік після 30 років тюрми виграв у лотерею і знову має проблеми з законом.

Фокус також писав про 11-місячну дитину, яка в шоломі та підгузках катається на скейтборді.