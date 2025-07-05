Ще не вміє ходити: 11-місячна дитина в шоломі та підгузках катається на скейтборді (відео)

11-місячна дитина, ще не вміючи ходити, вже може самостійно проїхати на скейтборді кілька сотень метрів у жвавому центрі міста.

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11-місячний Хуаньцзюань із Ченду провінції Сичуань уже два місяці демонструє вражаючі навички катання на скейтборді, ще до того, як опанував мистецтво ходьби, пише South China Morning Post.

Батько малюка, колишній сноубордист Лю Даолун, познайомив сина зі скейтбордингом у місцевому скейт-парку, коли йому було близько п'яти місяців. Спочатку дитина тренувалася вдома, а коли їй виповнилося дев'ять місяців, вона отримала свій перший досвід катання на скейтборді на вулиці житлового комплексу.

Дитина вчиться кататися на скейті Фото: SCMP

І вже за два місяці регулярної практики хлопчик, у захисному шоломі та підгузках, може самостійно проїхати на скейтборді кілька сотень метрів у жвавому центрі міста.

Поки Хуаньцзюань ковзає на дошці, його батько біжить поруч із ним, витягнувши руки для захисту. Час від часу Лю дає йому вказівки, наприклад, перенести вагу на задню ногу.

Малюк уже явно опанував мистецтво балансувати, контролювати швидкість і долати нерівності. Під час катання на скейтборді він хихикає, явно насолоджуючись цим заняттям.

"Дітям не варто починати кататися на скейтборді в такому ранньому віці — це може ранити самолюбство дорослих", — пожартував про здібності юного екстремала один із користувачів соцмережі.

Нагадаємо, бульдог Чаудер, власники якого проживають в американському штаті Вашингтон, став зіркою соціальних мереж завдяки своїм навичкам катання на скейтборді.

Також Фокус писав, що кіт Бао Цзи увійшов в історію Книги рекордів Гіннесса, проїхавши на скейтборді 10 метрів за 12,85 секунди.