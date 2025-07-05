Еще не умеет ходить: 11-месячный ребенок в шлеме и подгузниках катается на скейтборде (видео)

11-месячный ребенок, еще не умея ходить, уже может самостоятельно проехать на скейтборде несколько сотен метров в оживленном центре города.

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11-месячный Хуаньцзюань из Чэнду провинции Сычуань уже два месяца демонстрирует впечатляющие навыки катания на скейтборде, еще до того, как освоил искусство ходьбы, пишет South China Morning Post.

Отец малыша, бывший сноубордист Лю Даолун, познакомил сына с скейтбордингом в местном скейт-парке, когда ему было около пяти месяцев. Сначала ребенок тренировался дома, а когда ему исполнилось девять месяцев, он получил свой первый опыт катания на скейтборде на улице жилого комплекса.

Ребенок учится кататься на скейте Фото: SCMP

И уже через два месяца регулярной практики мальчик, в защитном шлеме и подгузниках, может самостоятельно проехать на скейтборде несколько сотен метров в оживленном центре города.

Пока Хуаньцзюань скользит на доске, его отец бежит рядом с ним, вытянув руки для защиты. Время от времени Лю дает ему указания, например, перенести вес на заднюю ногу.

Малыш уже явно овладел искусством балансировать, контролировать скорость и преодолевать неровности. Во время катания на скейтборде он хихикает, явно наслаждаясь этим занятием.

"Детям не стоит начинать кататься на скейтборде в столь раннем возрасте — это может ранить самолюбие взрослых", — пошутил о способностях юного экстремала один из пользователей соцсети.

Напомним, бульдог Чаудер, владельцы которого проживают в американском штате Вашингтон, стал звездой социальных сетей благодаря своим навыкам катания на скейтборде.

Также Фокус писал, что кот Бао Цзы вошел в историю Книги рекордов Гиннесса, проехав на скейтборде 10 метров за 12,85 секунды.