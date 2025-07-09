Где вы научились?: Трамп попал в комичную ситуацию с президентом Либерии (видео)

79-летний президент США Дональд Трамп во время государственного обеда в Белом доме с участием президентов Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала восхитился английским языком своего либерийского коллеги.

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Услышав, как Джозеф Бокаи разговаривает на английском, глава Белого дома не смог не отреагировать, пишет JFeed.

"Какой хороший английский. Прекрасный английский. Где вы научились так красиво говорить?" – спросил он.

Видео этого момента стало вирусным в социальных сетях, и многие троллили Трампа, президента США, за то, что он не знал, что официальным языком Либерии является английский.

"Трамп только что похвалил лидера Либерии за его английский. "Где вы научились так красиво говорить?" Факт: английский — официальный язык Либерии. Национальный позор", — написал инфлюенсер Брайан Крассенштейн.

Слова Трампа стали вирусными и вызвали волну критики Фото: Скриншот

"Трамп президенту Либерии: Какой прекрасный английский! Где вы научились говорить по-английски? Английский — официальный язык Либерии. Это просто стыдно", "Трамп покровительственно спрашивает президента Либерии, как тот научился так красиво говорить по-английски. Трамп, конечно же, понятия не имеет, что английский — официальный язык Либерии", — пишут другие пользователи.

Либерия и США: история отношений

Связи Либерии с Америкой насчитывают более 150 лет, когда Соединенные Штаты после Гражданской войны еще не сформировались. Страна, расположенная на западном побережье Африки, омываемом Атлантическим океаном, была основана в 1822 году Американским колонизационным обществом как колония Америки.

Созданное свободными афроамериканцами государство обрело независимость в 1847 году и стало первой африканской республикой, управляемой людьми афроамериканского происхождения.

Поселенцы, известные как американо-либерийцы, доминируют в местной культуре, и именно поэтому с самого начала английский язык стал наиболее распространенным языком в Либерии.

Сегодня английский — единственный официальный язык Либерии, и вся официальная переписка, от конституции до законодательства, ведется на нем. Однако в Либерии говорят как минимум на 20 региональных языках.

Ранее Фокус писал, что Трамп угрожал Путину разбомбить Москву, если тот вторгнется в Украину.

Мы также рассказывали, что президент США разозлился на репортера, когда тот поинтересовался расследованием дела Джеффри Эпштейна.