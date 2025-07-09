Де ви навчилися?: Трамп потрапив у комічну ситуацію з президентом Ліберії (відео)

79-річний президент США Дональд Трамп під час державного обіду в Білому домі за участю президентів Габону, Гвінеї-Бісау, Ліберії, Мавританії та Сенегалу захопився англійською мовою свого ліберійського колеги.

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Почувши, як Джозеф Бокаї розмовляє англійською, глава Білого дому не зміг не відреагувати, пише JFeed.

"Яка гарна англійська. Прекрасна англійська. Де ви навчилися так красиво говорити?" — запитав він.

Відео цього моменту стало вірусним у соціальних мережах, і багато хто тролив Трампа, президента США, за те, що він не знав, що офіційною мовою Ліберії є англійська.

"Трамп щойно похвалив лідера Ліберії за його англійську. "Де ви навчилися так красиво говорити?" Факт: англійська — офіційна мова Ліберії. Національна ганьба", — написав інфлюенсер Брайан Крассенштейн.

Слова Трампа стали вірусними і викликали хвилю критики Фото: Скриншот

"Трамп президенту Ліберії: Яка прекрасна англійська! Де ви навчилися говорити англійською? Англійська — офіційна мова Ліберії. Це просто соромно", "Трамп зверхньо запитує президента Ліберії, як той навчився так гарно говорити англійською. Трамп, звичайно ж, поняття не має, що англійська — офіційна мова Ліберії", — пишуть інші користувачі.

Ліберія і США: історія відносин

Зв'язки Ліберії з Америкою налічують понад 150 років, коли Сполучені Штати після Громадянської війни ще не сформувалися. Країна, розташована на західному узбережжі Африки, що омивається Атлантичним океаном, була заснована 1822 року Американським колонізаційним товариством як колонія Америки.

Створена вільними афроамериканцями держава здобула незалежність 1847 року і стала першою африканською республікою, керованою людьми афроамериканського походження.

Поселенці, відомі як американо-ліберійці, домінують у місцевій культурі, і саме тому від самого початку англійська мова стала найпоширенішою мовою в Ліберії.

Сьогодні англійська — єдина офіційна мова Ліберії, і все офіційне листування, від конституції до законодавства, ведеться нею. Однак у Ліберії розмовляють щонайменше 20 регіональними мовами.

Раніше Фокус писав, що Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо той вторгнеться в Україну.

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