Впервые в истории: беглая северокореянка подала в суд на Ким Чен Ына

Чхве Мин Ген, которая бежала из КНДР в 1997 году, но была депортирована в 2008-м, подает ражданские и уголовные иски против лидера страны Ким Чен Ына за жестокое обращение с ней во время содержания под стражей.

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Женщина заявила, что она подверглась пыткам и сексуальному насилию, пишет ВВС.

Ген вновь бежала из Северной Кореи в 2012 году и обосновалась на юге. По ее словам, психологическая травма, полученная ею в результате пережитого, сохраняется, и она вынуждена принимать лекарства.

Эти иски от гражданки Северной Кореи, которые она подает в Сеуле, станут первым случаем, когда гражданка КНДР открыто выступит против режима, рассказали в южнокорейской правозащитной организации, помогающей Ген.

Отмечается, что ранее суды Южной Кореи выносили решения против Северной Кореи по искам южнокорейцев, но эти судебные решения в Пхеьяне игнорируются и носят, скорее, символический характер.

Кроме Ким Чены Ына, в иске Чхве фигурируют еще четверо других должностных лиц Пхеньяна. Правозащитная организация Центр базы данных по правам человека в Северной Корее (NKDB) также планирует обратиться в ООН и Международный уголовный суд.

"Я искренне желаю, чтобы этот небольшой шаг стал краеугольным камнем в деле восстановления свободы и человеческого достоинства, чтобы ни один невинный северокореец больше не страдал от этого жестокого режима", — объяснила Чхве свой беспрецедентный шаг.

"Как жертва пыток и пережившая северокорейский режим, я несу глубокую и неотложную ответственность за то, чтобы привлечь династию Ким к ответственности за преступления против человечности", — сказала она.

Правозащитники годами документировали предполагаемые нарушения прав человека со стороны Северной Кореи. Это и жестокое обращение с политическими заключенными, и систематическая дискриминация по половому и классовому признаку, и многое другое.

Предыдущие судебные разбирательства против Северной Кореи ограничивались гражданскими тяжбами, сказала Ханна Сон, исполнительный директор NKD.

Так, в 2023 году суд Сеула обязал Северную Корею выплатить по 50 миллионов вон ($36 тысяч) каждому из трех южнокорейских мужчин, которые подверглись эксплуатации после того, как были взяты в плен в Северной Корее во время Корейской войны.

Годом позже правительство КНДР суд обязал выплатить по 100 миллионов вон каждому из пяти корейских перебежчиков из Японии. Они были одними из тысяч людей, покинувших Японию и перебравшихся в Северную Корею в 1960-х и 1980-х годах в рамках программы репатриации.

Они заявили, что их заманили в Северную Корею десятилетия назад обещаниями "рая на земле", но вместо этого их задержали и заставили работать.

Ни одно из решений суда не было выполнено.

Ранее Фокус писал, что Северная Корея продолжает помогать РФ в войне против Украины. Недавно стало известно, что КНДР хочет отправить в РФ 25 000 северокорейцев для производства "Шахедов".

В свою очередь в Госдепе США обвинили Северную Корею в затягивании войны в Украине.