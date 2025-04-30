В Госдепе США обвинили Северную Корею в затягивании войны в Украине, детали

В Государственном департаменте США официально заявили, что Северная Корея своим участием в войне России против Украины способствует затягиванию боевых действий.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс 29 апреля.

"Все довольно просто. Северная Корея не является полезной. Они не помогают. Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность", — отметила Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа добавила, что американцы "обеспокоены прямым участием Северной Кореи в войне".

"Военное развертывание Северной Кореей войск в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться. Подготовка Россией северокорейских солдат непосредственно нарушает резолюции Совета Безопасности 1718, 1874 и 2270, которые вместе накладывают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от нее", — отметила Тэмми Брюс.

Войска Северной Кореи на войне против Украины

Северная Корея 28 апреля официально подтвердила отправку своих войск в РФ для участия в войне против Украины.

По данным СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение об участии солдат его страны в боевых действиях после оценки ситуации в соответствии с договором о стратегическом партнерстве с РФ. Северокорейцы были направлены в Россию по его приказу на основе соглашения о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Напомним, российское Министерство обороны на специальных полигонах готовило северокорейцев к войне в Украине. Солдаты КНДР тренировались стрелять, вести бой в различных условиях, маршировать и петь.

Также Фокус писал о том, что 26 апреля, РФ впервые признала участие северокорейских бойцов в боевых действиях против Украины. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину по ситуации на Курщине.