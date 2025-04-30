У Держдепі США звинуватили Північну Корею в затягуванні війни в Україні, деталі

У Державному департаменті США офіційно заявили, що Північна Корея своєю участю у війні Росії проти України сприяє затягуванню бойових дій.

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Про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс 29 квітня.

"Все досить просто. Північна Корея не є корисною. Вони не допомагають. Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність", — зазначила Брюс.

Речниця Держдепу додала, що американці "стурбовані прямою участю Північної Кореї у війні".

"Військове розгортання Північною Кореєю військ у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, має припинитися. Підготовка Росією північнокорейських солдатів безпосередньо порушує резолюції Ради Безпеки 1718, 1874 та 2270, які разом накладають широку заборону на надання або отримання військової підготовки чи допомоги КНДР або від неї", — наголосила Теммі Брюс.

Війська Північної Кореї на війні проти України

Північна Корея 28 квітня офіційно підтвердила відправку своїх військ до РФ для участі у війні проти України.

За даними ЗМІ, лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь солдатів його країни в бойових діях після оцінки ситуації відповідно до договору про стратегічне партнерство з РФ. Північнокорейці були направлені до Росії за його наказом на основі угоди про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони на спеціальних полігонах готувало північнокорейців до війни в Україні. Солдати КНДР тренувалися стріляти, вести бій у різних умовах, марширувати та співати.

Також Фокус писав про те, що 26 квітня, РФ вперше визнала участь північнокорейських бійців у бойових діях проти України. Про це розповів начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов під час доповіді президенту РФ Володимиру Путіну щодо ситуації на Курщині.