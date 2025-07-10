Уперше в історії: північнокореянка-втікачка подала в суд на Кім Чен Ина

Чхве Мін Ген, яка втекла з КНДР у 1997 році, але була депортована у 2008-му, подає цивільні та кримінальні позови проти лідера країни Кім Чен Ина за жорстоке поводження з нею під час утримання під вартою.

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Ген знову втекла з Північної Кореї у 2012 році й влаштувалася на півдні. За її словами, психологічна травма, отримана нею внаслідок пережитого, зберігається, і вона змушена приймати ліки.

Ці позови від громадянки Північної Кореї, які вона подає в Сеулі, стануть першим випадком, коли громадянка КНДР відкрито виступить проти режиму, розповіли в південнокорейській правозахисній організації, що допомагає Ген.

Зазначається, що раніше суди Південної Кореї ухвалювали рішення проти Північної Кореї за позовами південнокорейців, але ці судові рішення в Пхе'яні ігнорують і вони мають, радше, символічний характер.

Крім Кім Чени Ина, у позові Чхве фігурують ще четверо інших посадових осіб Пхеньяна. Правозахисна організація Центр бази даних з прав людини в Північній Кореї (NKDB) також планує звернутися до ООН і Міжнародного кримінального суду.

"Я щиро бажаю, щоб цей невеликий крок став наріжним каменем у справі відновлення свободи і людської гідності, щоб жоден невинний північнокореєць більше не страждав від цього жорстокого режиму", — пояснила Чхве свій безпрецедентний крок.

"Як жертва тортур і та, що пережила північнокорейський режим, я несу глибоку і невідкладну відповідальність за те, щоб притягнути династію Кім до відповідальності за злочини проти людяності", — сказала вона.

Правозахисники роками документували ймовірні порушення прав людини з боку Північної Кореї. Це і жорстоке поводження з політичними в'язнями, і систематична дискримінація за статевою та класовою ознакою, і багато іншого.

Попередні судові розгляди проти Північної Кореї обмежувалися цивільними позовами, сказала Ханна Сон, виконавча директорка NKD.

Так, 2023 року суд Сеула зобов'язав Північну Корею виплатити по 50 мільйонів вон ($36 тисяч) кожному з трьох південнокорейських чоловіків, які зазнали експлуатації після того, як були взяті в полон у Північній Кореї під час Корейської війни.

Роком пізніше уряд КНДР суд зобов'язав виплатити по 100 мільйонів вон кожному з п'яти корейських перебіжчиків з Японії. Вони були одними з тисяч людей, які залишили Японію і перебралися в Північну Корею в 1960-х і 1980-х роках у рамках програми репатріації.

Вони заявили, що їх заманили в Північну Корею десятиліття тому обіцянками "раю на землі", але натомість їх затримали і змусили працювати.

Жодне з рішень суду не було виконано.

Раніше Фокус писав, що Північна Корея продовжує допомагати РФ у війні проти України. Нещодавно стало відомо, що КНДР хоче відправити в РФ 25 000 північнокорейців для виробництва "Шахедів".

Своєю чергою в Держдепі США звинуватили Північну Корею в затягуванні війни в Україні.