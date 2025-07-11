Жена немецкого миллиардера убила девушку в Италии и сбежала от правосудия (фото)

Жена генерального директора Lufthansa сбила насмерть 24-летнюю Гаю Косту на острове Сардиния, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. И срочно улетела домой в Германию.

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24-летняя Гайя Коста погибла после того, как ее сбил внедорожник, когда она пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу в итальянской коммуне Порто-Черво 9 июля. За рулем автомобиля была 51-летняя топ-менеджер Вивиан Александра Шпор, жена генерального директора немецкой авиационной группы Lufthansa Карстена Шпора. Об этом сообщает La Repubblica.

Коста, которая работала няней и была звездой местный фольклорных фестивалей, была еще жива, когда прибыла помощь, но получила серьезные травмы головы и скончалась на месте.

Гая Коста была на Сардиниии звездой фольклорных фестивалей и работала няней Фото: La Repubblica

В отношении Вивиан Шпор ведется расследование по факту непредумышленного убийства в результате дорожно-транспортного происшествия.

Она вернулась в Мюнхен в то время, когда прокурор Милена Аукон регистрировала ее в качестве подозреваемой.

Адвокаты Вивиан Шпор заявили в пятницу, что она находится в распоряжении итальянской прокуратуры, и опубликовали заявление от ее имени.

Вивиан Шпор со своим мужем, карстеном Шпором, гендиректором Lufthansa Фото: La Repubblica

"Вивиан Шпор, причастная к трагической гибели человека, выражает свое огорчение и глубокое сожаление в связи с этой очень серьезной аварией", — говорится в заявлении.

По данным местных СМИ, Вивиан на Сардинии отдыхала на вилле своей семьи.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как Гая Коста переходила улицу, прежде чем к ней приблизился внедорожник.

Она попыталась остановить его взмахом руки, но авто сбило ее на землю и она ударилась головой. На место происшествия быстро прибыла машина скорой помощи, и парамедики потратили более 20 минут, пытаясь реанимировать ее.

Шпор, которая ехала в машине вместе с дочерью, сначала не заметила, что сбила человека и ее остановили прохожие.

Место ДТП Фото: Скриншот

По данным издания, Вивиан Шпор была настолько потрясена, увидев тяжело раненую женщину, что потеряла сознание. Впоследствии она прошла тесты на алкоголь и наркотики, но они оказались отрицательными.

Внедорожник был изъят и пройдет техническую экспертизу, а экспертиза тела Гайи была проведена в среду.

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