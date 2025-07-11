Дружина німецького мільярдера вбила дівчину в Італії та втекла від правосуддя (фото)

Дружина генерального директора Lufthansa збила на смерть 24-річну Гаю Косту на острові Сардинія, коли та переходила дорогу пішохідним переходом. І терміново полетіла додому в Німеччину.

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24-річна Гайя Коста загинула після того, як її збив позашляховик, коли вона намагалася перейти дорогу пішохідним переходом в італійській комуні Порто-Черво 9 липня. За кермом автомобіля була 51-річна топ-менеджерка Вівіан Александра Шпор, дружина генерального директора німецької авіаційної групи Lufthansa Карстена Шпора. Про це повідомляє La Repubblica.

Коста, яка працювала нянею і була зіркою місцевих фольклорних фестивалів, була ще жива, коли прибула допомога, але дістала серйозні травми голови і померла на місці.

Гая Коста була на Сардинії зіркою фольклорних фестивалів і працювала нянею Фото: La Repubblica

Щодо Вівіан Шпор триває розслідування за фактом ненавмисного вбивства внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Вона повернулася до Мюнхена в той час, коли прокурор Мілена Аукон реєструвала її як підозрювану.

Адвокати Вівіан Шпор заявили в п'ятницю, що вона перебуває в розпорядженні італійської прокуратури, і опублікували заяву від її імені.

Вівіан Шпор зі своїм чоловіком, Карстеном Шпором, гендиректором Lufthansa Фото: La Repubblica

"Вівіан Шпор, причетна до трагічної загибелі людини, висловлює свою прикрість і глибокий жаль у зв'язку з цією дуже серйозною аварією", — ідеться в заяві.

За даними місцевих ЗМІ, Вівіан на Сардинії відпочивала на віллі своєї родини.

Камери відеоспостереження зафіксували, як Гая Коста переходила вулицю, перш ніж до неї наблизився позашляховик.

Вона спробувала зупинити його помахом руки, але авто збило її на землю і вона вдарилася головою. На місце події швидко прибула машина швидкої допомоги, і парамедики витратили понад 20 хвилин, намагаючись реанімувати її.

Шпор, яка їхала в машині разом із донькою, спочатку не помітила, що збила людину і її зупинили перехожі.

Місце ДТП Фото: Скриншот

За даними видання, Вівіан Шпор була настільки вражена, побачивши важко поранену жінку, що втратила свідомість. Згодом вона пройшла тести на алкоголь і наркотики, але вони виявилися негативними.

Позашляховик було вилучено, він пройде технічну експертизу, а експертизу тіла Гайї було проведено в середу.

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