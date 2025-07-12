Американский телеведущий и политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что миллионы людей с "фальшивым статусом беженца" получают бесплатную помощь, и это — "издевательство над гражданством". Также он высказался против граждан США, которые воюют в составе Сил обороны Украины или армии Израиля.

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Выступая на Саммите студенческих действий 2025, который проводят в Тампе 11-13 июля, он признался, что на последних выборах голосовал за республиканца Дональда Трампа, хотя никогда не участвует в голосованиях. Об этом известно из трансляции мероприятия на YouTube.

"Я знаю, что вам всегда говорят, что вы должны голосовать, иначе у вас не может быть собственного мнения. О, заткнитесь. Я не люблю голосовать, но на этот раз я проголосовал, и я не люблю голосовать, потому что не верю ни в одного из них", — признал Карлсон.

Он заявил, что на этот раз почувствовал, что хорошо знает Трампа и имеет к нему личную симпатию. Он отметил, что не только не соглашался с аргументами демократов, но и их стилем, который "довел до полного безумия". По словам ведущего, на что угодно в ответ звучали обвинения в расизме.

"Я голосовал против миллиона различных вещей, которые я ненавидел в прошлой администрации. Их безумное желание начать бессмысленные войны по всему миру. Их полное нежелание защищать эту страну внутри страны, защищать людей, которые здесь живут, защищать территориальную целостность страны, завоз десятков миллионов людей нелегально, раздача им бесплатных вещей, как только они сюда попадают, издевательство над гражданством. Я ненавидел все это", — заявил он.

Карлсон подчеркнул, что 60 миллионов человек приезжают в США нелегально или "просрочивают свой фальшивый статус беженца или что-то подобное", назвав это мошенничеством. Он отметил, что эти люди получают ваучеры на жилье, бесплатное образование, бесплатные мобильные телефоны и билеты на самолет.

"Это как, подождите секунду. Мало того, что их не только не наказывают за нарушение американских законов, как меня бы наказали, но и вознаграждают за это. Несправедливость этого сводит с ума", — подчеркнул американец.

На вопрос о том, должны ли американцам разрешать иметь гражданство других стран, Такер заявил об "абсурде" этого. Он обратился к Новому Завету, напомнив, что не может иметь двух жен.

"Потому что по-настоящему присягнуть на верность можно только одному человеку или одной стране. Это просто факт", — заверил Карлсон.

Он отметил, что речь не только об Израиле, и назвал двойное гражданство "огромной проблемой". По его словам, те, кто служит в иностранной армии, должен "немедленно потерять свое гражданство". В этом контексте ведущий напомнил об американцах, которые служили в ЦАХАЛе или в Украине.

"Нельзя воевать за другую страну и при этом оставаться американцем", — подчеркнул он.

При этом Карлсон добавил, что не считает сказанное "языком вражды", ведь не испытывает ненависти, а просто признает правду. Он поделился, что получал предложения о гражданстве в нескольких разных странах, которые ему очень нравятся. Американец сравнил согласие на это с бегством от упадка и безразличием к судьбе собственной родины.

Напомним, в Daily Mail сообщили, что уже скоро президент США Дональд Трамп может уволить министра обороны США Пита Гегсета. По словам инсайдеров, американские сенаторы уже устали от напряженного руководства Пентагоном и с нетерпением ждут падения чиновника.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что после паузы США возобновили поставки оружия. Он анонсировал также новые европейские оборонные пакеты помощи.