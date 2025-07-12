"Негайно": в американців, що воюють за Україну, треба відібрати паспорти, — Карлсон (відео)

Американський телеведучий і політичний оглядач Такер Карлсон заявив, що мільйони людей з «фальшивим статусом біженця» отримують безплатну допомогу, і це — «знущання з громадянства». Також він висловився проти громадян США, які воюють у складі Сил оборони України або армії Ізраїлю.

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Виступаючи на Саміті студентських дій 2025, який проводять у Тампі 11-13 липня, він зізнався, що на останніх виборах голосував за республіканця Дональда Трампа, хоча ніколи не бере участі в голосуваннях. Про це відомо з трансляції заходу на YouTube.

"Я знаю, що вам завжди кажуть, що ви повинні голосувати, інакше у вас не може бути власної думки. О, замовкніть. Я не люблю голосувати, але цього разу я проголосував, і я не люблю голосувати, тому що не вірю в жодного з них", — визнав Карлсон.

Він заявив, що цього разу відчув, ніби добре знає Трампа та має до нього особисту симпатію. Він наголосив, що не лише не погоджувався з аргументами демократів, але і їхнім стилем, який "довів до повного божевілля". Зі слів ведучого, на будь-що у відповідь лунали звинувачення у расизмі.

"Я голосував проти мільйона різних речей, які я ненавидів у минулій адміністрації. Їхнє божевільне бажання розпочати безглузді війни по всьому світу. Їхнє повне небажання захищати цю країну всередині країни, захищати людей, які тут живуть, захищати територіальну цілісність країни, завезення десятків мільйонів людей нелегально, роздавання їм безкоштовних речей, як тільки вони сюди потрапляють, знущання з громадянства. Я ненавидів все це", — заявив він.

Карлсон підкреслив, що 60 мільйонів осіб приїжджають у США нелегально або "прострочують свій фальшивий статус біженця чи щось подібне", назвавши це шахрайством. Він зауважив, що ці люди отримують ваучери на житло, безплатну освіту, безплатні мобільні телефони та квитки на літак.

"Це як, зачекайте секунду. Мало того, що їх не тільки не карають за порушення американських законів, як мене б покарали, але й винагороджують за це. Несправедливість цього зводить з розуму", — наголосив американець.

На запитання про те, чи мають американцям дозволяти мати громадянство інших країн, Такер заявив про "абсурд" цього. Він звернувся до Нового Заповіту, нагадавши, що не може мати двох дружин.

"Тому що по-справжньому присягнути на вірність можна лише одній людині або одній країні. Це просто факт", — запевнив Карлсон.

Він зауважив, що мова не лише про Ізраїль, і назвав подвійне громадянство "величезною проблемою". З його слів, ті, хто служить в іноземній армії, має "негайно втратити своє громадянство". У цьому контексті ведучий нагадав про американців, які служили у ЦАХАЛі або в Україні.

"Не можна воювати за іншу країну і при цьому залишатися американцем", — підкреслив він.

При цьому Карлсон додав, що не вважає сказане "мовою ворожнечі", адже не відчуває ненависті, а просто визнає правду. Він поділився, що отримував пропозиції щодо громадянства в кількох різних країнах, які йому дуже подобаються. Американець порівняв згоду на це з втечею від занепаду та байдужістю до долі власної батьківщини.

Нагадаємо, у Daily Mail повідомили, що вже скоро президент США Дональд Трамп може звільнити міністра оборони США Піта Гегсета. Зі слів інсайдерів, американські сенатори вже втомилися від напруженого керівництва Пентагоном і з нетерпінням чекають на падіння чиновника.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що після паузи США відновили постачання зброї. Він анонсував також нові європейські оборонні пакети допомоги.